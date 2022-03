Heung-Min Son grijpt spotlights: Tottenham Hotspur mag blijven dromen

Zondag, 20 maart 2022 om 19:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Tottenham Hotspur heeft West Ham United zondag ogenschijnlijk uitgeschakeld in de race om een Champions League-ticket. Beide ploegen wisten voorafgaand aan de onderlinge stadderby dat alleen winst daarvoor genoeg zou zijn; Tottenham ging ermee aan de haal: 3-1. Heung-Min Son viel in zowel positieve als negatieve zin op: de Zuid-Koreaan maakte twee doelpunten en beging een vrij lachwekkende schwalbe. Tottenham stijgt naar de vijfde plek en heeft een achterstand van drie punten op Arsenal, dat bovendien nog een duel tegoed heeft. West Ham staat zevende en lijkt Champions League-voetbal opnieuw te moeten vergeten.

Vroeg in de wedstrijd kwam Tottenham aan de leiding. Harry Kane bereikte in de negende minuut de achterlijn en gaf laag voor op Heung-Min Son, die zag hoe zijn directe tegenstander Kurt Zouma de bal ongelukkig in eigen doel slidede: 1-0. Twee minuten later vuurde Son na een voorzet van Dejan Kulusevski op de paal, maar in de 24ste minuut was het alsnog raak voor de Zuid-Koreaan. Opnieuw was Zouma daarbij betrokken: het halve blok van de verdediger van West Ham zorgde ervoor dat het schot van Son werd verlengd en Lukasz Fabianski kansloos liet: 2-0.

Absolutely disgraceful from Son. @premierleague should be reviewing this for blatant cheating to get a fellow professional in trouble pic.twitter.com/bJnJ24YvWx — Gambeano Snitch (@Gambeanosnitch) March 20, 2022

West Ham zette aan en scoorde zelf in de 35ste minuut, toen een hoekschop met het hoofd werd verlengd door Craig Dawson en knap werd binnen gevolleerd door Said Benrahma: 2-1. Tottenham was in de tweede helft sterker en kon nauwelijks in de problemen worden gebracht door West Ham. In de slotfase gingen de bezoekers vol op de aanval en profiteerde Tottenham van de grote ruimte die ontstond. Kane bediende Son in de diepte, waarna de Aziaat oog in oog met Fabianski koelbloedig bleek: 3-1.

In de 53ste minuut probeerden overigens opnieuw twee veldbestormers zichzelf aan een doelpaal te binden, maar beide acties werden tegelijkertijd in de kiem gesmoord door de beveiliging.