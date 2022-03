Galatasaray krijgt na Barça volgende tik; knappe remontada Fenerbahçe

Zondag, 20 maart 2022 om 19:11 • Tom Rofekamp

Galatasaray blijft teleurstellen in de Süper Lig. Cimbom, dat zich momenteel op een vijftiende plaats in de hoogste Turkse competitie bevindt, moest na Barcelona in de Europa League (1-2 verlies) ook in Gaziantep zijn meerdere erkennen: de ploeg van Domènec Torrent ging met 3-1 onderuit. Later op de middag completeerde Fenerbahçe een fraaie 'remontada': na nog op achterstand te zijn gekomen tegen directe concurrent Konyaspor, trok de club in de slotfase een 2-1 zege over de streep.

Gaziantep - Galatasaray 3-1

Met Patrick van Aanholt in de basis en Ryan Babel op de bank moest Galatasaray in de openingsfase vooral tegenhouden. De openingstreffer van Bafétimbi Gomis was dan ook verrassend te noemen. De Fransman kreeg de bal via een vijandige verdediger met geluk voor zijn voeten en schoot zijn vierde competitietreffer van het seizoen tegen de touwen. De bezoekers gingen op jacht naar meer, maar kregen op slag van rust juist de tegentreffer om de oren. Alexandru Maxim bracht de bal uit een vrije trap vanaf rechts voor de goal, waar Papy Djilobodji bij de tweede paal klaar stond om binnen te werken: 1-1.

Wederom een dood spelmoment bracht Gaziantep twintig minuten voor tijd aan de voorsprong. Berkan Kutlu hief zijn voet te hoog in duel met João Figueiredo, die daarmee een penalty verdiende. Maxim ging achter de bal staan en schoot deze feilloos in de linkerkruising voorbij Fernando Muslera. Gomis had niet veel later zijn ploeg in ieder geval een punt kunnen bezorgen, maar de routinier faalde oog in oog met Günay Guvenc. Gaziantep maakte er zelfs nog 3-1 van: uitblinker Maxim draaide zijn directe tegenstander helemaal dol en gaf op Figueiredo, die de eindstand op het scorebord zette.

Fenerbahçe - Konyaspor 2-1

In een wedstrijd tussen de nummer twee (Konyaspor) en nummer drie (Fenerbahçe) van de ranglijst kwam eerstgenoemde na 35 minuten op voorsprong. Zymer Bytyqi kreeg de bal met veel fortuin voor zijn voeten en frommelde de bal langs doelman Altay Bayindir. Het was echter Fener dat domineerde. De Gele Kanaries hadden tot de 66ste minuut nodig om het overwicht in doelpunten uit te drukken. Irfan Kahveci schoot een vrije trap op Konyspor-sluitpost Ibrahim Sehic, die het leer in de voeten van Kim Min-jae drukte. De Koreaan gaf het laatste zetje: 1-1. Lang leken de ploegen op een gelijkspel af te stevenen, tot Dimtrios Pelkas het Sükrü Saracoglu Stadion twee minuten voor tijd in vuur en vlam zette. Met een fraaie pass met buitenkant rechts bezorgde Miguel Crespo de bal bij de Griek, die fraai raak krulde voor de 2-1.