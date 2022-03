Peter Bosz botviert frustraties op scheidsrechter en ondervindt gevolgen

Zondag, 20 maart 2022 om 19:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:04

Peter Bosz heeft opnieuw een uiterst frustrerende dag beleefd in de Ligue 1. De trainer kwam met Olympique Lyon niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Stade de Reims (0-0). Bosz maakte slechts het eerste half uur mee langs de lijn, want de coach werd na aanhoudende aanmerkingen op de leiding met rood richting de tribune gestuurd. Bosz ontplofte na een gele kaart voor zijn middenvelder Maxence Caqueret. Lyon staat op een zeer teleurstellende tiende plaats.

Midweeks boekte Bosz nog succes door FC Porto op 1-1 te houden en zo de kwartfinale van de Europa League te bereiken. Na slechts één competitieoverwinning in de laatste vier duels had Lyon de punten zondag keihard nodig tegen Reims, waar voormalig FC Groningen-middenvelder Azor Matusiwa in de basis begon. Lyon zocht vanaf de openingsfase de aanval en speelde met een versnelling een opgelegde kans uit voor Houssem Aouar. De inzet van de middenvelder bij de tweede paal werd echter op het laatste moment geblokt. Behoudens die ene kans kon Lyon het vele balbezit in de eerste helft niet meer omzetten in nieuwe kansen.

Vijf minuten na rust miste Moussa Dembélé dé kans om de score te openen door na een lage voorzet van Malo Gusto van heel dichtbij op de paal te mikken. Vlak daarvoor had Dembélé een lage voorzet van Tino Kadewere ongelukkig op zijn hak gekregen. In het restant van de wedstrijd hield Reims eenvoudig stand en kreeg de thuisploeg in de slotfase zelfs de kans om de bal in de buurt te krijgen van het doel van Lyon. Bradley Locko speelde een tegenstander door de benen en mikte net naast.