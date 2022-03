Oudgediende doet Vitesse tweede keer pijn binnen een week

Zondag, 20 maart 2022 om 18:37 • Tom Rofekamp

Vitesse is tegen de tweede sportieve domper binnen een week tijd aangelopen. Na op de valreep te zijn uitschakeld in de Conference League door AS Roma, wist de ploeg van Thomas Letsch ook in eigen land tegen RKC Waalwijk niet te zegevieren: 1-2. Ex-Vitesse-speler Alexander Büttner kroonde zich tot matchwinner door na bijna een uur spelen de bal hard in het doeldak te werken. De positie van de Arnhemmers op de ranglijst van de Eredivisie (nummer zes) blijft door de nederlaag ongewijzigd; nummer veertien RKC komt door de zege in punten gelijk met nummer dertien Heracles Almelo.

Drie dagen na de Europese uitschakeling kreeg Vitesse al gauw een flinke opsteker. RKC-sluitpost Etienne Vaessen verkeek zich na zes minuten lelijk op een uithaal van Maximilian Wittek en stompte de bal in de voeten van Loïs Openda. De clubtopscorer van Vitesse twijfelde geen moment en tikte de 1-0 binnen, waarmee hij zijn seizoenstotaal naar twaalf tilde. Het duel speelde zich daarop lang af op het middenveld, tot Melle Meulensteen vanuit het niets de 1-1 op het scorebord toverde. De verdediger nam een afgeslagen bal in één keer op zijn wreef, en zag zijn van richting veranderde schot achter de verbijsterde Jeroen Houwen belanden.

Het restant van de eerste drie kwartier behelsde eenrichtingsverkeer richting Vaessen. Pogingen van Yann Gboho, Nikolai Frederiksen en Openda waren echter niet genoeg om de marge voor rust te verdubbelen. Tegen de verhouding in kwamen de Waalwijkers zelfs op voorsprong, vlak na de thee. Büttner, van 2005 tot 2012 en 2017 tot 2019 speler van Vitesse, kreeg de bal vanaf rechts van Jens Odgaard na een gewiekst overstapje van Michiel Kramer. De linksback legde de bal even klaar en ramde de bal hard in het dak van het doel: 1-2.

Ondanks de tegentreffer liet Vitesse zich niet uit het veld slaan. Openda dacht met een uur op de klok voor de 2-2 te hebben getekend, maar zijn treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. De Belg bleef de gevaarlijkste man voor de Waalwijkse defensie, al kreeg invaller Thomas Buitink nog de grootste kans van het duel. De spits kreeg op vijf meter van het vijandige doel een open schietkans, maar wist deze niet te verzilveren. Vitesse bleef aanzetten, echter zonder resultaat.