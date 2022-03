PSV wervelt in Eindhoven op kinderlijk eenvoudige wijze langs Fortuna

Zondag, 20 maart 2022 om 18:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:40

PSV heeft zondagavond een klinkende zege geboekt in de Eredivisie. In het Philips Stadion genoot de ploeg van trainer Roger Schmidt tegen Fortuna Sittard halverwege al een 3-0 voorsprong, die in het tweede bedrijf nog verder werd uitgebouwd: 5-0. Dankzij de zege bleef het gat van PSV tot koploper Ajax beperkt tot twee punten, terwijl de voorsprong op nummer drie Feyenoord opliep tot negen punten.. De Limburgers zakken door de oorwassing naar de zestiende plek op de ranglijst.

Schmidt moest zijn ploeg noodgedwongen op een positie wijzigingen ten opzichte van het gewonnen Conference League-duel met FC Kopenhagen (0-4). Cody Gakpo werd afgelopen donderdag op hardhandige wijze uit de wedstrijd getrapt, waardoor hij niet fit genoeg was om tegen Fortuna aan de aftrap te verschijnen. De honneurs van de buitenspeler werden waargenomen door Joey Veerman. De driemansvoorhoede werd gecompleteerd door Ritsu Doan en Eran Zahavi. Verder was het een speciale ontmoeting voor doelman Yanick van Osch, die eerder voor PSV uitkwam en zijn honderdste duel als profvoetballer speelde.

De motor begint te draaien in Eindhoven: Eran Zahavi zet @PSV op 3-0 ??? #?? #PSVFOR pic.twitter.com/gh8RqPZ13v — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2022

Vanaf het eerste fluitsignaal liet PSV niets aan het toeval over, want na tien speelminuten hadden de Eindhovenaren al drie grote kansen gecreëerd. Waar Mauro Júnior zijn poging nog gestopt zag worden door Van Osch en Veerman een schot net aan de verkeerde kant van de paal plaatste, was Philipp Max wél trefzeker. Een kopbal van Zahavi werd in eerste instantie gepareerd door Van Osch, maar uit de rebound die volgde kon Max alsnog de openingstreffer verzorgen: 1-0. De eerste serieuze poging van Fortuna ontstond in de achttiende minuut, toen Mats Seuntjens uit de tweede lijn naast schoot.

PSV bleef de bovenliggende partij en bracht het veldoverwicht ruim vijf minuten voor het rustsignaal tot uiting op het scorebord. Na een fraaie combinatie met Zahavi kreeg Doan de bal terug en schoot hij zijn zevende treffer van het seizoen binnen: 2-0. Twee minuten later was het opnieuw raak. Mauro Júnior had vanaf de rechterkant een perfecte, indraaiende voorzet in huis op Zahavi, die op overtuigende wijze de 3-0 binnenknikte. In het tweede bedrijf zou PSV nog veel verder weglopen bij Fortuna, dat nauwelijks in het schouwspel voorkwam.

De eerste mogelijkheid na rust werd genoteerd door Zahavi, die met een kopbal van dichtbij op Van Osch stuitte. De doelman behoedde zijn ploeg lange tijd voor nog meer tegentreffers, maar in de 77ste capituleerde Van Osch voor de vierde maal. Invaller Bruma kon Andreas Samaris op kinderlijk eenvoudige wijze van de bal zetten, waardoor hij de vrije doorgang kreeg richting de vijandige zestien. Met rechts en via het been van Mickael Tirpan produceerde Bruma uiteindelijk een succesvol doeltreffend schot in de linkerbenedenhoek: 4-0. Het slotakkoord werd gespeeld door een andere invaller: Carlos Vinícius. Veerman kreeg de bal in de zestien en gaf een afgemeten steekpass op de Braziliaan. Het was voor Vinícius vervolgens een koud kunstje om van dichtbij de eindstand op het scorebord te zetten: 5-0.