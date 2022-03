Ten Hag lijkt verandering aan te kondigen: ‘Als je zo invalt kun je in de basis’

Zondag, 20 maart 2022 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:35

Erik ten Hag is dolgelukkig met de 'fantastische prestatie' van Ajax tegen Feyenoord (3-2). De Amsterdammers zetten in de Klassieker na een moeizaam begin een succesvolle comeback in en dat kan niet los gezien worden van de wissels die Ten Hag uitvoerde. Edson Álvarez en Daley Blind lijken na het interview van de coach van Ajax te moeten vrezen voor hun basisplaats. "In de laatste 30, 35 minuten hebben we Feyenoord totaal weggevaagd", aldus Ten Hag bij ESPN.

"Een fantastische prestatie van de ploeg om je na zoveel tegenslag daar overheen te vechten", zo vat de oefenmeester de middag samen. De twee tegendoelpunten uit de eerste helft wijt Ten Hag aan eigen fouten van Ajax. "We doen het onszelf aan, we maken fouten. Bij de eerste goal in de restverdediging/omschakeling, dan vechten we ons terug in de wedstrijd, maar daarna maak je weer een grote fout in de opbouw. Dat mag niet gebeuren. De energie vloeit uit de ploeg als je zulke desastreuze individuele fouten maakt."

Hans Kraay junior vindt dat Ten Hag 'zelfmoord' pleegt door met beide backs hoog op het veld te spelen. "Zelfmoord? Nee. Het heeft niks met de backs te maken. Het had alles te maken met de centrale verdedigers en controlerende middenvelder die niet goed in de organisatie stonden. Waarom ik niet heb ingegrepen? Dat is niet nodig. Als ze maar hun posities innemen en taken uitvoeren, dan is dat niet nodig. Dit had voorkomen kunnen worden." Kraay junior vindt dat in het voetbal moet worden uitgegaan van het principe: "De ene back gaat, de andere blijft." Ten Hag: "Nee, bij ons niet. Dat is een beetje ouderwets, Hans. Als onze backs doen wat ze moeten doen, dan komt de tegenstander niet in de tegenaanval. Het is de voorwaarde om goede pressie te spelen. Maar zoals ik al aangaf: de energie vloeit uit de ploeg als je zulke desastreuze individuele fouten maakt."

Daley Blind zoekt na zijn wissel direct de kleedkamers op.

Ten Hag bracht in de rust Davy Klaassen voor Álvarez en in de tweede helft Nicolás Tagliafico voor Blind. De wissels had zichtbaar effect "In de laatste 30, 35 minuten hebben we Feyenoord totaal weggevaagd", aldus Ten Hag. "Ze waren nergens meer. Toen had de ploeg de spirit." Klaassen en Tagliafco speelden een belangrijke rol. 'Als we Nico nodig hebben, dan staat hij er, en meer dan dat. Vandaag was dat in de laatste dertig minuten noodzakelijk, maar hij zou ook in de basis kunnen staan. Als je zo invalt als hij deed, is dat inderdaad een overweging. Dat gaat niet alleen om zijn assist (bij de 3-2, red.), maar ook zijn andere taken voerde hij uitstekend uit. Dat geldt ook voor Davy Klaassen, die kan ook spelen. Zij gaven de juiste impuls aan de ploeg. En we gingen tactisch ook beter staan. Voor rust waren we aan de bal niet goed, daarom heb ik Gravenberch naar achteren gehaald op het middenveld. Fantastisch, wat heeft die fantastisch gespeeld! Vanaf 1 januari speelt hij geweldig. Hij is heel erg gegroeid in zijn oriëntatie, en dat gaat om alle facetten van het voetbal. Feyenoord had er ontzettend veel moeite mee, toen kwamen ze er niet meer uit."

Antony greep een hoofdrol door de winnende treffer te maken, geel te pakken met het uittrekken van zijn shirt en nogmaals geel te ontvangen voor tijdrekken. "Of ik me heb geërgerd? Ik denk dat jij dat had, anders stel je de vraag niet. Ik denk: hadden we maar iets meer van dat temperament in Nederland. Je shirt uittrekken, dat kan niet, dat is ongedisciplineerd. Dat kost hem de wedstrijd in Groningen. Maar het temperament wat hij brengt, heeft ook rendement."