Manchester City houdt huis in slotfase en mag blijven dromen van treble

Zondag, 20 maart 2022 om 17:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:15

Manchester City is halvefinalist in de FA Cup. De koploper in de Premier League en kwartfinalist in de Champions League rekende zondag vooral door een sterke slotfase af met Southampton in de kwartfinale van het Engelse bekertoernooi: 1-4. Hierdoor kan het elftal van manager Josep Guardiola nog steeds de treble winnen dit seizoen. De quadruple is niet mogelijk, want Liverpool legde in februari beslag op de EFL Cup. Het Everton van Donny van de Beek was eerder op de zondag totaal niet opgewassen tegen Crystal Palace, dat op eigen veld met maar liefst 4-0 zegevierde.

Manchester City kreeg in de twaalfde minuut hulp van Southampton, dat de bal niet wegkreeg in het eigen strafschopgebied. Raheem Sterling profiteerde optimaal door de 0-1 binnen te schuiven. In het restant van de eerste helft waren de bezoekers niet in staat om de vroeg verkregen voorsprong uit te breiden. Southampton kwam kort voor het rustsignaal op gelijke hoogte. Mohamed Elyounoussi kwam net voor doelman Zack Steffen uitkwam op de achterlijn. Zijn voorzet vloog enigszins gelukkig en via Aymeric Laporte het doel van Manchester City in: 1-1. Een stunt bleef echter uit in Southampton, want the Citizens stelden na rust orde op zaken.

Op gelijke hoogte! ?? Southampton komt op slag van rust naast Manchester City te staan dankzij een eigen doelpunt van Aymeric Laporte ??#ZiggoSport #FACup #SOUMCI pic.twitter.com/sqUSR7Z9EE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Na ruim een uur spelen ging de bal op de stip, nadat Gabriel Jesus net binnen het strafschopgebied naar de grond was gewerkt. Het was vervolgens Kevin De Bruyne die de voorsprong van Manchester City herstelde: 1-2. De spanning was verdwenen toen Phil Foden de bal net buiten de zestien op fabelachtige wijze in de linkerhoek zag verdwijnen in de 75ste minuut. Drie minuten later deelde ook Riyad Mahrez in de feestvreugde met een knal van dichtbij in de korte hoek: 1-4. Manchester City weet weer wat winnen is en mag blijven hopen op de eerste eindzege in de FA Cup sinds 2019.

Crystal Palace - Everton 4-0

De nog niet fitte Donny van de Beek behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Everton, dat niets in te brengen had op Selhurst Park. Centrumverdediger Marc Guéhi bracht na 25 minuten spelen de eerste schade toe aan het elftal van manager Frank Lampard, met aanvalsleider Jean-Philippe Mateta die de voorsprong verdubbelde in de slotfase van de eerste helft. Na rust ging Palace vrolijk door tegen het zeer povere Everton. In de 79ste en 87ste minuut scoorden Wilfried Zaha en Will Hughes, waardoor Everton met een pak slaag uit Zuid-Londen vertrok. Palace is net als Chelsea en Manchester City kwartfinalist. Liverpool begint om 19.00 uur aan het kwartfinaleduel met Nottingham Forest.