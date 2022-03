Slot stipt na verloren Klassieker twee voor Feyenoord cruciale momenten aan

Zondag, 20 maart 2022 om 17:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:41

Feyenoord leek zondag lange tijd op weg naar de eerste overwinning in de Eredivisie op bezoek bij Ajax sinds augustus 2005. In de slotfase ging het alsnog helemaal mis, toen Dusan Tadic een vrije trap in de kruising krulde en Antony vier minuten voor tijd de 3-2 binnenschoot voor de koploper. Arne Slot kijkt na afloop bij ESPN met gemengde gevoelens terug op met name de gelijkmaker van Tadic, die de bal over de hulpeloze Ofir Marciano in het doel zag verdwijnen.

Slot wil Marciano niet publiekelijk verwijten maken, maar de coach van Feyenoord komt na afloop toch even terug op het doelpunt van Tadic in de 78ste minuut. "Ik denk dat hij er niet met een goed gevoel op terugkijkt. Maar het was een kwalitatief gezien zeer goede goal van Tadic, dat moet je ook meenemen. Het was wel een cruciaal moment, want tot dat moment was het onrustig in de Arena", doelt Slot op de onvrede bij het Ajax-publiek na de 1-2 van Guus Til in de eerste helft. De nederlaag in Amsterdam hakt er flink in bij de oefenmeester van de bezoekers, zeker omdat er tot aan de slotfase geen vuiltje aan de lucht leek voor Feyenoord in De Klassieker.

?? @AFCAjax draait het helemaal om, dankzij doelpunten van Tadic en Antony staat het 3-2! #ajafey pic.twitter.com/Wu88DzcPOo — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2022

"Zeker toen Brian Brobbey die kopbal voor open doel miste", vervolgt Slot zijn analyse van de voor Feyenoord uiteindelijk teleurstellend verlopen Klassieker in de Johan Cruijff ArenA. "Ik vond Ajax niet goed spelen en wij stonden prima te verdedigen en zaten ook goed in de wedstrijd. We stonden wel steeds meer onder druk, maar er was geen aanleiding om te verwachten dat die goal zou vallen. Al helemaal niet op het moment waar de goal uit viel", verwijst Slot nog maar eens naar de 2-2 van Tadic met nog twaalf minuten op de klok. Feyenoord had toen al op 1-3 kunnen en misschien wel moeten staan. Cyriel Dessers besloot in kansrijke positie zelf te schieten, waar hij wellicht beter de geheel vrijstaande Jens Toornstra aan had kunnen spelen. Het schot van Dessers verdween naast het doel van André Onana.

"Dat was wel een belangrijk punt in de wedstrijd", verzucht de verliezende trainer. "Als hij (Dessers, red.) het overzicht houdt en naast zich kijkt, ziet hij dat Jens vrijstaat. Maar hij zit ook vol in zijn actie en Jens stond achter de bal, ik weet niet of je dat aan kan coachen. De kwaliteit van Cyriel is ook dat hij vanuit alle hoeken kan schieten en scoren. Maar als hij de overzichtsbeelden ziet, denk ik dat hij ook tot de conclusie komt dat voorgeven een betere keuze was geweest", aldus Slot.

Ofir Marciano had in de slotfase van Ajax-Feyenoord geen antwoord op de vrije trap van Dusan Tadic.