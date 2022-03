Ajax begrijpt rood Antony niet: ‘Makkelie is beste, maar ik had geel verdiend’

Zondag, 20 maart 2022 om 17:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:22

Het meest merkwaardige moment uit de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (3-2) is waarschijnlijk de rode kaart van Antony. De vleugelspits van Ajax lag in blessuretijd eerst met schijnbare pijn aan zijn enkel buiten het veld, maar kwam terug binnen de lijnen en leek door te spelen. Dusan Tadic duwde zijn ploeggenoot Antony vervolgens op de grond om tijd te rekken, waarna laatstgenoemde zijn tweede gele kaart kreeg. "Ja, het was een rare actie van me", geeft Tadic toe tegenover ESPN.

Tadic probeert tegenover Hans Kraay junior uit te leggen wat er gebeurde. "Ik vond dat hij moest gaan liggen, want hij had last. Ik zei tegen hem: 'Ga op de grond liggen.' Dan kunnen we wisselen, of zo. Danny (Makkelie, red.) zei dat we een snelle ingooi moesten nemen. Mazraoui keek of dat ging, maar Antony kon niet doorspelen, dan moet je gaan liggen..." Makkelie besloot dus om Antony van het veld te sturen, maar eigenlijk was de overtreding vooral van Tadic, vond de Serviër zelf. "Danny is de beste scheidsrechter, maar in dit geval vond ik dat ik geel had moeten krijgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax kwam voor rust op een 1-2 achterstand. "Onze eerste helft was absoluut niet goed", aldus Tadic. "Wij dachten dat we het rustig konden doen, ik vond dat Feyenoord goed druk zette. We moesten sneller combineren, met een-tweetjes of tempo aan de bal, om daar onderuit te komen, maar dat lukte niet. Het was slordig in de opbouw, we maakten fouten met de tegendoelpunten. Daardoor maakten we Feyenoord sterk, dat is niet wat we willen."

Na rust zetten de Amsterdammers een comeback in. "In de rust hebben we gezegd dat dit niet kan en dat we moeten opstaan, en alles moeten doen om te winnen." Zelf schoot Tadic bijna vanaf de achterlijn een vrije trap binnen. "Ja, het was een schot, geen voorzet. Ik zag dat de doelman iets te veel naar de korte hoek stond, en ik wist dat de bal naar de andere kant moest. Hij is mooi, ja. En onze 3-2 was ook een heel mooi doelpunt, met goede beweging. Ik speelde hem naar Nicolás Tagliafico, die een goede voorzet gaf. Antony maakt het goed af met binnenkant voet. Daarvoor schoot hij een paar keer minder goed, maar met binnenkant voet is beter."