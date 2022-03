Juventus en De Ligt rechten rug na pijnlijke Champions League-eliminatie

Juventus heeft zondag goede zaken gedaan in de Serie A. In eigen huis had de ploeg van Massimiliano Allegri geen enkele moeite met hekkensluiter Salernitana, die met 2-0 opzij werd gezet. De zege vormt een welkome opsteker voor Juventus na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Villarreal in de Champions League, waardoor de Italianen het miljardenbal moesten verlaten. Matthijs de Ligt begon ondanks de veelvuldige kritiek van afgelopen week 'gewoon' in de basis bij Juventus en speelde de hele wedstrijd.

Na het Champions League-debacle kende Juve een uitstekend begin van het duel. Dusan Vlahovic kon na vijf minuten probleemloos aangespeeld worden in het strafschopgebied, en de Serviër legde klaar voor Paulo Dybala. De aanvaller kapte naar zijn linkerbeen en schoot resoluut achter doelman Luigi Sepe: 1-0. Salernitana was niet in staat iets te forceren en mocht van geluk spreken dat Dybala even later niet zijn tweede tegen de touwen schoot. Met een halfuur op de klok verdubbelde Vlahovic alsnog de marge.

Nadat de spits al een dot van een kans op Sepe had zien stuiten, kopte hij een hoge voorzet van Mattia De Sciglio ditmaal wel achter de doelman. 2-0. Juve nam het restant van de eerste helft gas terug, waar het na de onderbreking rustig mee verder ging. De Ligt was de eerste die in het tweede bedrijf aanmerkelijk gevaar stichtte voor Salernitana, maar de stopper zag Sepe wederom zijn ploeg op de been houden.

De thuisploeg leek probleemloos op de zege af te stevenen, tot Simone Verdi Wojciech Szczesny ineens op de proef stelde. De kans leek de laagvlieger hoop te geven. Salernitana voerde de druk op, maar kwam niet dichter bij een doelpunt dan een volley van Milan Duric, die Szczesny wederom wist te keren. Juventus nadert door de zege nummer drie Internazionale op één punt; koploper AC Milan staat op zeven punten afstand.

