Antony eist alle aandacht op in krankzinnig verlopen Klassieker

Zondag, 20 maart 2022 om 16:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:20

Ajax heeft vijf dagen na de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League in een zeer boeiend duel gewonnen van Feyenoord: 3-2. Trainer Erik ten Hag zag zijn elftal mede door een zeer matige eerste helft met 1-2 achterkomen in De Klassieker. Bij het tweede doelpunt van de Rotterdammers ging uitgerekend Steven Berghuis opzichtig in de fout. Dusan Tadic, met een fraaie vrije trap in de tweede helft, en Antony waren de redders van de koploper in de slotfase. Concurrent PSV begint om 16.45 uur aan het thuisduel met Fortuna Sittard en moet winnen om in het spoor van Ajax te blijven.

Feyenoord ging fel van start tegen Ajax, dat in de beginfase leek te wankelen in verdedigend opzicht. Een schot van Cyriel Dessers werd met de voet gestuit door Lisandro Martínez, terwijl Luis Sinisterra ruim naast kopte na een goede voorzet van Fredrik Aursnes. In de achtste minuut brak de nummer drie van de Eredivisie alsnog de ban. Guus Til werd nog gestuit door doelman André Onana, maar in de rebound kopte de alerte Sinisterra vanaf de rechterkant van het Ajax-doel raak: 0-1. Feyenoord ging gelijk daarna op jacht naar een verdubbeling van van de voorsprong, maar die kwam er niet in het eerste gedeelte van De Klassieker.

Het eerste wapenfeit van Ajax kwam in de zeventiende minuut, met een schot van Berghuis dat op de vuisten terechtkwam van doelman Ofir Marciano. Halverwege de eerste helft in Amsterdam maakte Ajax de vroeg verkregen achterstand ongedaan. Een schot van buiten de zestien van Ryan Gravenberch werd niet goed verwerkt door Marciano en het was Sébastien Haller die in de rebound de 1-1 aantekende. Kort daarvoor kreeg Antony de arm van bewaker Tyrell Malacia in zijn gezicht. Na een korte behandeling kon de vleugelaanvaller verder. Davy Klaassen liep voor de zekerheid al warm, maar hij hoefde niet te worden ingebracht door Ten Hag.

De euforie bij Ajax was slechts van korte duur. Vier minuten na de 1-1 verscheen namelijk de 1-2 alweer op het scorebord. Berghuis liet zich de bal ontfutselen op eigen helft na een ingooi van Daley Blind, waarna ook Timber niet goed stond op te letten. Het was uiteindelijk Til die het buitenkansje met beide handen aangreep: 1-2. De teleurstelling was duidelijk zichtbaar bij Berghuis, die uitgerekend tegen zijn oude club Feyenoord de mist inging. Feyenoord kreeg duidelijk een boost van de hernieuwde voorsprong en een schot van Dessers in de 34ste minuut ging maar net langs het doel van Onana. De meegelopen Jens Toornstra had de bal dolgraag willen hebben bij de tweede paal, maar Dessers had geen oog voor zijn ploeggenoot. In de slotminuut kopte Haller in kansrijke positie in de handen van Marciano.

Halverwege De Klassieker werd niet de falende Berghuis, maar Edson Álvarez gewisseld door Ten Hag. Klaassen maakte zijn opwachting op het middenveld van Ajax. Na rust kwam Feyenoord opvallend genoeg steeds minder aan voetballen toe, ook al speelde de thuisclub niet bepaald groots. Timber gaf na een uur spelen een waarschuwing af met een kopbal die boven Marciano op de lat belandde. Kort daarna verving Jorrit Hendrix bij Feyenoord de geblesseerde Toornstra. In minuut 64 schoot Antony voorlangs, tot afgrijzen van alles en iedereen bij Ajax. Met nog twintig minuten op de klok kwamen Nicolás Tagliafico en Brian Brobbey binnen de lijnen, met Blind en Berghuis die werden vervangen. Arbiter Danny Makkelie zag overigens niets in een strafschop voor Feyenoord, nadat Dessers zonder dat er een bal bij was betrokken een beuk kreeg van Martínez.

In de 73ste minuut zat Marciano er flink naast, maar desondanks kopte Brobbey voor een open doel niet raak. Het bleek uitstel van executie te zijn, want Ajax kwam in de 78ste minuut alsnog langszij tegen Feyenoord. De nogal bekritiseerde Tadic draaide een vrije trap vanaf rechts in een keer in de linkerbovenhoek, boven de hulpeloze Marciano. Rond de gelijkmaker wisselde ook Arne Slot: Dessers werd afgelost door Bryan Linssen en Marcus Holmgren Pedersen kwam erin voor Sinisterra. Het was echter niet voldoende om een derde treffer van Ajax te voorkomen met nog vier minuten op de klok.

Een voorzet vanaf links van de ingevallen Tagliafico kwam terecht bij Antony, die niet nadacht en gelijk uithaalde. Zijn knal verdween in de linkerbenedenhoek langs de kansloze Marciano. Antony was uitzinnig van vreugde en trok zijn shirt uit. Dat leverde hem een gele kaart en een schorsing op. De matchwinner haalde het einde van de wedstrijd niet, want vanwege curieus tijdrekken werd hem een tweede gele kaart voorgehouden. Het begon allemaal toen Tadic hem maande om op de grond te blijven liggen. Desondanks zijn de drie heel belangrijke punten voor Ajax in De Klassieker.

