PSG wordt overlopen; Wijnaldum moet in de rust voor camera verschijnen

Zondag, 20 maart 2022 om 14:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:27

Georginio Wijnaldum verklaart tijdens de rust van het Ligue 1-duel met AS Monaco een tactische omzetting. Op bezoek bij de Monegasken kijkt Paris Saint-Germain halverwege aan tegen een 1-0 achterstand, die zeker niet onterecht op het scorebord staat. De Parijzenaren moesten het onderspit delven en wisselden tijdens de eerste helft al van systeem. De Nederlandse middenvelder legt voor de camera uit waarom.

PSG had in de eerste 45 speelminuten veel moeite met het spel van Monaco. Le Parisiens leggen op ieder vlak mindere statistieken af en het is dan ook geen verrassing dat de thuisploeg halverwege aan de leiding gaat. In de 25ste speelminuut werd Wesley Fofana aan de rechterkant van het veld de diepte ingestuurd. Vervolgens bezorgde hij een harde en lage voorzet bij de eerste paal, waar de inlopende Wissam Ben Yedder met een fraaie voetbeweging de bal achter doelman Gianluigi Donnarumma werkte.

Bij PSG draait in het in de eerste helft tegen Monaco volledig vierkant ?? Wijnaldum mocht tijdens de pauze gaan uitleggen waar het aan ligt ?? pic.twitter.com/LnQwPIAmI5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Trainer Mauricio Pochettino liet PSG in een 4-3-3-formatie aan de aftrap verschijnen en ruimde voor Wijnaldum een plek op de rechtsbuitenpositie in. Het middenveld bestond uit Marco Verratti, Leandro Paredes en Danilo Pereira. De oefenmeester had echter spijt van zijn besluit en zag dat PSG nauwelijks aan voetballen toekwam. Hij besloot het systeem zodoende om te gooien en opteerde voor een 4-4-2-formatie, waarin Wijnaldum een linie terugzakte.

Heerlijk subtiel ?? Ben Yedder opent de score tegen PSG en dat is meer dan verdiend ?? De Parijzenaren zijn echt helemaal nergens en dus een logische 1-0 voor Monaco ???? Mbappé krijgt het er zelfs warm van ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASMPSG pic.twitter.com/2ah3MQzidz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

“We begrijpen niet hoe jullie team nu speelt”, merkt de verslaggever op wanneer Wijnaldum voor de camera verschijnt. In Frankrijk is het gebruikelijk dat spelers halverwege al terugblikken op de eerste helft. “Oh ja, we hebben het systeem veranderd. We begonnen met 4-4-3, maar dat hebben we omgezet naar 4-4-2. Monaco had een vrije man op het middenveld en op de flanken, waardoor we iets moesten veranderen. Maar als we de bal hebben, verliezen we die te snel. Dat maakt het moeilijk om aan te vallen én te verdedigen”, besluit WIjnaldum desgevraagd.