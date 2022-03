KNVB start gesprekken met Ronald Koeman over terugkeer bij Oranje

Zondag, 20 maart 2022 om 13:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:59

Ronald Koeman is nadrukkelijk in beeld bij de KNVB om Louis van Gaal na het WK in Qatar op te volgen als bondscoach. De NOS meldt zondag dat de gesprekken met de vorig jaar bij Barcelona ontslagen trainer reeds zijn geopend door de voetbalbond. Koeman gaf onlangs aan dat hij openstaat voor een terugkeer als bondscoach van Oranje, maar dat hij niet van plan is om te gaan solliciteren op de functie.

Volgens de NOS is Koeman zelfs al bezig met het samenstellen van zijn technische staf bij het Nederlands elftal. De bedoeling is dat hij na het WK in Qatar in november en december van dit jaar het stokje overneemt van Van Gaal. De eerste periode van Koeman bij Oranje verliep behoorlijk voorspoedig. Hij loodste zijn elftal in de zomer van 2019 naar de finale van de Nations League, waarin Portugal met 1-0 te sterk bleek. Daarnaast plaatste Nederland zich na twee gemiste toernooien (EK 2016 en WK 2018) onder zijn leiding probleemloos voor het EK, dat door de coronacrisis werd verplaatst naar de zomer van 2021. Koeman was toen al geen bondscoach meer, want in augustus 2020 ging zijn grote wens in vervulling met het trainerschap bij Barcelona.

Ronald Koeman moet Louis van Gaal opvolgen bij Oranje na het WK in Qatar.

Koeman gaf ruim twee weken geleden in HLF8, de talkshow van Johnny de Mol, te kennen dat hij openstaat voor een comeback bij het Nederlands elftal. "Het is waarschijnlijk logisch gezien wat er is gebeurd, en dat Louis van Gaal stopt na het WK, dat men zegt dat ik terugkeer", aldus Koeman. "Hoe groot de kans is? Het heeft helemaal geen zin om procenten te noemen." Toen Jan Joost van Gangelen, die ook te gast was, bleef aandringen, zei Koeman met een veelzeggende grijns: "Ik denk wel dat de kans aanwezig is, ja."

Oranje begint maandag aan de voorbereiding op de aankomende oefeninterlands tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). In aanloop naar het WK van later dit jaar staan er duels in de Nations League op het programma met België, Polen en Wales, wedstrijden die gepland staan voor aankomende zomer. De loting voor de groepsfase van het WK in Qatar zal worden verricht op 1 april.