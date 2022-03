Kraay junior: ‘Timber, Teze en De Vrij kunnen dat, maar De Ligt niet’

Zondag, 20 maart 2022 om 12:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:52

Hans Kraay junior haakt in Goedemorgen Eredivisie in op het systeem dat Louis van Gaal voor ogen heeft bij Oranje, met drie centrale verdedigers. De analist annex verslaggever vindt de meeste centrale verdedigers die de bondscoach beschikbaar heeft wel geschikt voor een systeem met drie verdedigers, maar heeft zo zijn twijfels bij Matthijs de Ligt. Kees Kwakman en Henk ten Cate zijn het grotendeels eens met de analyse van Kraay junior over de centrale verdediger van Oranje en Juventus.

"Als hij (Van Gaal, red.) met drie centrale verdedigers gaat spelen, dan moeten de buitenste centrale verdedigers comfortabel zijn, als ze aan de zijkanten komen", werpt Kraay junior op in het ochtendprogramma van ESPN. "Dat is Jurriën Timber, Jordan Teze, dat is Stefan de Vrij ook. De Vrij kan dat heel goed omdat hij rechtsback is geweest bij Feyenoord. Maar De Ligt kan dat niet, die is oncomfortabel aan de zijkant." Ten Cate ziet nog een Oranje-international die het in zijn ogen moeilijk zou hebben op de flanken in de defensie van Oranje. "Virgil van Dijk ook." Kraay is het daar mee eens: "Die speelt bij Liverpool ook gewoon het liefst links centraal met een linksback."

Hans Kraay junior acht Matthijs de Ligt niet geschikt voor een systeem met drie centrumverdedigers bij Oranje.

"Ja, maar dan wijkt hij ook wel vaak een beetje uit naar links, en dan geeft hij vaak die crosspass", vult Kwakman zijn tafelgenoten aan. "Maar met drie ga je wel verder uit elkaar. En eigenlijk zou je Van Dijk wel centraal willen zien." Kraay junior gaat daarna verder met zijn analyse over de achterste linie van Oranje. "Je hebt vaak centrale verdedigers die de veiligheid van een back nodig hebben. Je ziet het ook aan Marcos Senesi. Feyenoord speelde bij Vitesse uit met drie centrale verdedigers en Senesi komt in ruimtes omdat Tyrell Malacia weg is, waar hij helemaal niet comfortabel is."

