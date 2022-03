‘Er is glashard gelogen en de KNVB heeft zichzelf belachelijk gemaakt’

Zondag, 20 maart 2022 om 11:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:58

Henk ten Cate was in 2017 in de optiek van de KNVB de ideale nieuwe bondscoach, als opvolger van de ontslagen Danny Blind. Toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB had hem min of meer al aangesteld. Op het laatste moment koos de voetbalbond voor Dick Advocaat. Wat volgde was moddergooien tussen Ten Cate en Van Breukelen. Enkele jaren later vindt eerstgenoemde het nog steeds schandalig dat de KNVB nooit met excuses op de proppen is gekomen.

"Jij hebt nog steeds een grote frustratie van 2017, hé. Jij vindt het nog steeds schandalig, toch?", legt Hans Kraay junior in Goedemorgen Eredivisie van ESPN voor aan Ten Cate. "Het is niet meer een frustratie, meer teleurstelling. Het was frustratie, dat is uitgemond in teleurstelling. Omdat ik nog steeds vind dat die job het summum voor iedere trainer is. Het is eigenlijk de kroon op je carrière." Kraay junior benadrukt vervolgens dat Ten Cate destijds als trainer verbonden was aan Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten, toen de leiding van de KNVB na het wegsturen van Blind bij hem aanklopte.

Toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen had Henk ten Cate al aangesteld als bondscoach, maar krabbelde later toch terug.

"Om dat allemaal weer op te rakelen. Het verhaal heeft alleen maar verliezers gekend. Van Breukelen werd twee maanden later ontslagen", verzucht Ten Cate. Presentatrice Fresia Cousiño Arias denkt dat de veelbesproken affaire nog steeds diep zit bij de 67-jarige coach. "Dezelfde mensen zitten er nog steeds." Kraay junior wil daarna weten of Ten Cate het nog steeds pijnlijk vindt dat de KNVB nooit excuses heeft aangeboden. "Ja, dat vind ik schandalig, nog steeds." Een telefoontje vanuit Zeist richting Ten Cate is er in de afgelopen jaren ook nooit geweest. "Nooit, never", aldus de voormalig coach van onder meer Ajax, Sparta Rotterdam en Chelsea.

"Nu hoeft het niet meer, nu hoeft het niet meer", zo benadrukt Ten Cate in het ochtendprogramma. "Het is heel duidelijk: er werd glashard door mensen gelogen. Ze hebben zichzelf belachelijk gemaakt op een persconferentie." Kraay junior voegt daaraan toe: "Door te zeggen dat jij niet officieel benaderd bent." Ten Cate knikt instemmend: "De bewijzen waren er", verwijst hij naar een telefoongesprek met Van Breukelen in 2017, een gesprek dat werd opgenomen door verslaggever Martijn Krabbendam van Voetbal International. Van Breukelen zei in dat gesprek onder meer dat hij zou ontkennen dat Ten Cate de beoogde nieuwe bondscoach van Oranje was voor de KNVB.

"Het heeft Van Breukelen zijn kop gekost, al vind ik Hans nog steeds een heel aardige kerel hoor. Die alleen op dat moment niet de macht en de kracht had om te doen wat hij wilde doen. En meegegaan is met meneer Jean Paul Decossaux (commercieel directeur KNVB, red.) en consorten. En dat is het geweest. En dat er niet eens, alleen maar uit fatsoen, een belletje komt." De KNVB hoeft Ten Cate niet te benaderen om Louis van Gaal na het WK in Qatar op te volgen: "Nee, nee, zeker niet. Ik ben een trainer in ruste nu, Hans. Ik ben er nu in mijn hoofd ook klaar mee. Ik heb het wel vaker gezegd, maar ik wil nu niks meer. Ik ben er klaar mee. Het kan niet meer, het zit er niet meer in. Ik kan niet meer die intrinsieke motivatie opbrengen om zeg maar tot aan de bodem te gaan. Het lukt me niet meer, ik kan het niet meer. Dan moet je er mee stoppen, dat meen ik echt."