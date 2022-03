‘Dat was de kracht van Ajax, maar dat is nu niet de kracht meer’

Zondag, 20 maart 2022 om 10:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:18

Henk ten Cate maakt zich enigszins zorgen over Erik ten Hag en Ajax. De voormalig trainer van de Amsterdamse club, tussen 2006 en 2007 de eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff Arena, is van mening dat de koploper in de Eredivisie op een andere manier moet gaan spelen. Tegenstanders hebben namelijk steeds vaker door hoe ze het huidige Ajax moeten bestrijden, zo oordeelt Ten Cate zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie.

Desondanks is Ten Cate wel gecharmeerd van de manier van werken van Ten Cate. "Hij straalt wel een bepaalde rust uit", zo klinkt het bij ESPN. "En inwendig zal hij het best wel moeilijk hebben. Bij Ajax is het zo dat je iedere nederlaag de hele week voelt, iedere dag van de week. Tot aan de volgende wedstrijd. Men is heel erg kritisch, vooral op Ajax. De resultaten van de laatste weken zijn niet goed en de manier van spelen is niet goed. Ik heb het idee dat de tegenstanders in de gaten hebben hoe Ajax speelt. Heel veel ploegen hebben moeite gehad met de vleugelverdedigers en de vleugelaanvallers, een combinatie van die twee", verwijst Ten Cate naar het aanvalsspel van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Henk ten Cate vindt dat Antony de laatste tijd voorspelbaar speelt bij Ajax.

"Noussair Mazraoui en Antony en Dusan Tadic en Daley Blind. Dat hebben ze nu wel behoorlijk door", legt Ten Cate de vinger op de zere plek in het spelsysteem van Ten Hag. "Dat was de kracht, maar dat is nu niet de kracht meer. Ik zou het simpeler zoeken door misschien wel iets sneller Sébastien Haller aan te spelen. Het is nu wel heel erg voorspelbaar allemaal. En bij Antony helemaal, Antony gaat allemaal maar binnendoor." Ondanks de kritiek is de ervaren coach er haast van overtuigd dat Ajax zondag thuis wint van Feyenoord. "Maar daar komt het weer: Ajax wint alle Klassiekers in Amsterdam. Ik heb wel het idee dat Ajax wint vandaag."

In het ochtendprogramma wordt met name uitgekeken naar de persoonlijke duels van Antony met Tyrell Malacia, de linksback van Feyenoord. In de ontmoeting in december in De Kuip vocht het tweetal menig duel uit op de flank. "Voor Malacia is dit natuurlijk top, dit soort wedstrijden. Tegen Antony, misschien wel de beste rechtsbuiten", aldus analist Kees Kwakman. De soms vervelende overtredingen van Antony worden ook besproken, met Hans Kraay junior die een duidelijke mening heeft over de Ajax-aanvaller. "Als ik zo goed zou zijn als Antony, dan zou ik het gewoon een compliment vinden als ze me schoppen. En ik zou overal bij wegblijven. Want hij is nu overal bij betrokken. Ik zal straks aan Erik ten Hag vragen of hij Antony al heeft gewaarschuwd voor Malacia."