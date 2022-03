Erik ten Hag grijpt niet in na CL-debacle en kiest voor zelfde namen

Zondag, 20 maart 2022 om 13:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:51

De opstelling van Ajax voor De Klassieker van zondagmiddag tegen Feyenoord is bekendgemaakt. Trainer Erik ten Hag kiest voor dezelfde namen als afgelopen dinsdag, toen in de achtste finale met 0-1 werd verloren van Benfica. Zijn collega Arne Slot kan in Amsterdam weer beschikken over verdedigers Gernot Trauner en Tyrell Malacia, die allebei weer geheel fit zijn. In de Johan Cruijff ArenA klinkt het eerste fluitsignaal zondag om 14.30 uur.

André Onana ging niet geheel vrijuit bij het doelpunt van Darwin Núñez in de 76ste minuut, maar desondanks, en ook door het blessureleed in het keepersgilde van Ajax, laat Ten Hag hem gewoon staan tegen Feyenoord. De keeper uit Kameroen moet leiding geven aan een verdediging bestaande uit Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Daley Blind. Het wordt voor middenvelder Steven Berghuis een pikant duel, daar hij voor het eerst in Amsterdam tegenover zijn oude ploeggenoten van Feyenoord staat. Hij wordt op het middenveld van Ajax geassisteerd door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. De afgelopen week regelmatig bekritiseerde Dusan Tadic en Antony bezetten voorin de flanken, met Sébastien Haller als diepste spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax is op zoek naar sportieve revanche na de pijnlijke uitschakeling tegen Benfica (0-1) van dinsdag in de achtste finale van de Champions League. Feyenoord rekende over twee duels eenvoudig af met Partizan Belgrado en staat daardoor in de kwartfinale van de Conference League. Eerder dit seizoen won Ajax met 0-2 in De Kuip van Feyenoord, met doelpunten van Marcos Senesi (eigen doelpunt) en Dusan Tadic. Voorafgaand aan De Klassieker van zondag heeft Ajax een voorsprong van acht punten op nummer drie Feyenoord.

Arne Slot miste net als Trauner donderdag het Conference League-duel van Feyenoord met Partizan Belgrado (3-1) vanwege een coronabesmetting. Het duo is hersteld en gewoon aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Trauner miste het eerste duel met Ajax (0-2 nederlaag) van dit seizoen vanwege een blessure. Malacia heeft achterin ook een basisplaats, net als Lutsharel Geertruida en Marco Senesi. Ofir Marciano vervangt de langdurige geblesseerde Justin Bijlow. Op het middenveld moeten de impulsen komen van Fredrik Aursnes, Guus Til en Jens Toornstra. Voorin is het aan Reiss Nelson, Cyriel Dessers en Luis Sinisterra.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Toornstra; Nelsson, Dessers, Sinisterra.