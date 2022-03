Clublegende John Terry wil deel van Chelsea kopen: ‘Ze begrijpen het’

John Terry probeert samen met een groep supporters van Chelsea een deel van de club in handen te krijgen. De oud-verdediger wil met het True Blues Consortium ervoor zorgen dat ‘de geschiedenis en het erfgoed van Chelsea’ gewaarborgd blijft zodra de club een nieuwe eigenaar krijgt. Het is een chaos bij Chelsea sinds de Russische eigenaar Roman Abramovich onder grote druk kwam te staan door de oorlog in Oekraïne en zijn vermeende nauwe banden met president Vladimir Putin.

“Chelsea is 22 jaar lang zo’n belangrijk deel van mijn leven geweest”, schrijft Terry via sociale media. De oud-voetballer keerde eind vorig jaar terug bij Chelsea als adviseur binnen de jeugdopleiding. “Ik wil dat de geschiedenis en het erfgoed van de club worden beschermd terwijl we een nieuw tijdperk ingaan met gelijkgestemde mensen die dezelfde langetermijnvisie hebben om de beste voetbalclub ter wereld op te bouwen. Ik heb het True Blues Consortium ontmoet en gesproken. Ik weet dat ze het begrijpen.”

Fans zouden zich voor een bedrag vanaf honderd pond, bijna 120 euro, kunnen aansluiten bij het initiatief. Ook voormalig Chelsea-speelster Claire Rafferty, ondernemers en fans hebben zich aangesloten bij de groep, die tien procent van de aandelen wil bemachtigen. Abramovich besloot Chelsea te verkopen na de Russische inval in Oekraïne. De verkoop van de club wordt bemoeilijkt omdat Abramovich door de Britse overheid op een sanctielijst is gezet. Daardoor zijn zijn bezittingen en tegoeden in het Verenigd Koninkrijk bevroren.

De Britse overheid deed dat om te voorkomen dat Abramovich het geld dat hij aan de verkoop zou verdienen in de oorlogskas van Putin zou storten. Daardoor heeft Chelsea te maken gekregen met tal van (financiële) beperkingen. Chelsea moet vanaf nu alle Europese thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen, ziet geen cent terug van de premie voor het bereiken van de kwartfinales van de Champions League en mag geen losse tickets meer verkopen voor nationale clubwedstrijden in Engeland.

Drie potentiële kopers hebben zich gemeld om de club over te nemen van Abramovich. Dat zijn de Amerikaanse familie Ricketts, die eigenaar is van honkbalclub Chicago Cubs, de Britse projectontwikkelaar Nick Candy en het koppel Martin Broughton en Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics.