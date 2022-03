Myron Boadu kan zich schrap zetten: Dmitry Rybolovlev grijpt keihard in

Zondag, 20 maart 2022 om 08:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:19

Dmitry Rybolovlev gaat keihard ingrijpen bij AS Monaco, zo verzekert L’Équipe zondag. Volgens de betrouwbare sportkrant gaat de steenrijke eigenaar van de Ligue 1-club algemeen directeur Oleg Petrov, technisch directeur Paul Mitchell en trainer Philippe Clement op straat zetten. Aanleiding voor deze stevige beslissing is het sportieve verval van de laatste weken: de Monegasken wonnen maar een van de laatste acht duels in alle competities.

Hoewel AS Monaco niet wilde reageren op de berichtgeving van L’Équipe, wil Rybolovlev volgens de sportkrant een nieuwe structuur opzetten. Clement werd drie maanden geleden aangesteld als opvolger van Niko Kovac, maar onder de Belg werden de prestaties niet per se veel beter. Rybolovlev houdt zowel Petrov als Mitchell verantwoordelijk voor zowel de keuze voor Clement als het vertrek van Kovac.

Van links naar rechts: Oleg Petrov, Dmitry Rybolovlev en Prins Albert

L’Équipe schrijft dat Rybolovlev van mening is dat Monaco dankzij alle investeringen de nummer twee van Frankrijk zou moeten zijn, na Paris Saint-Germain. De werkgever van Myron Boadu is echter op een teleurstellende negende plaats te vinden en de achterstand op de vijfde plek, goed voor een Conference League-ticket, bedraagt zes punten. Monaco werd afgelopen week ook nog eens door SC Braga uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa League en begin deze maand was Nantes FC in de halve finales van de Coupe de France na strafschoppen te sterk.

Het is nog niet duidelijk wanneer de ingreep van Rybolovlev zal plaatsvinden. Volgens de berichtgeving zal het resultaat van de thuiswedstrijd tegen PSG, vandaag om 13.00 uur, niet van invloed zijn op het standpunt van de Rus en lijkt het erop dat er na de interlandbreak een nieuwe trainer voor de groep zal staan. De verwachting is ook dat Juan Sartori, vice-voorzitter en schoonzoon van Rybolovlev, een meer prominente rol binnen de club zal innemen. Hij trad eind vorig jaar toe tot het bestuur.

Boadu zal de ontwikkelingen in spanning afwachten. De aanvaller, die gehaald werd door Mitchell, maakte vorig jaar zomer voor minimaal zeventien miljoen euro, exclusief bonussen, de overstap van AZ naar AS Monaco. De samenwerking is nog niet geworden wat beide partijen ervan verwacht hadden, zowel onder Kovac als onder Clement. Na 32 duels in alle competities staat de teller pas op 3 treffers en 2 assists. De aanvaller kwam gemiddeld maar 37 minuten per wedstrijd binnen de lijnen.