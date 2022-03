Lasse Schöne vol onbegrip: ‘Ik weet niet wat die gasten aan het doen zijn’

NEC voelt zich benadeeld na de doelpuntloze thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-0) in de Eredivisie. De bezoekers uit Rotterdam-West kwamen zaterdag in de tweede helft goed weg toen een inzet van Cas Odenthal op de hand van Adil Auassar terecht kwam. Tot opluchting van het team van Henk Fraser wees scheidsrechter Jochem Kamphuis echter niet naar de stip en ook de VAR zag blijkbaar geen penalty in de ongelukkige actie.

Lasse Schöne begreep na afloop niet dat Kamphuis niet naar het scherm werd geroepen door Robin Hensgens, de VAR in De Goffert. “Dit is echt onbegrijpelijk. Ik weet niet wat die gasten aan het doen zijn in Zeist. Ik begrijp de scheidsrechter nog wel. Hij kon het misschien niet goed zien en wachtte de VAR af”, werd de captain van NEC door de Gelderlander en ESPN geciteerd. “Dat was tegen AZ ook zo met Bas Nijhuis. Hij zag die handsbal niet.”

“Achteraf zei hij ook dat het hands was. Dat zal hier ook wel weer gebeuren, dat de scheidsrechter zo vertelt dat het een handsbal was. Moeten wij er niet een paar punten bij krijgen?”, vroeg de Deen zich openlijk af. In de wedstrijd tegen AZ (1-3 verlies) had het doelpunt van Jesper Karlsson afgekeurd moeten worden wegens hands en in het duel met FC Groningen (4-3 verlies) had Souffian El Karouani geen rode kaart moeten krijgen voor een vermeende kopstoot. Die kaart werd naderhand door de KNVB geseponeerd.

“We lachen erom met z'n drieën. Het is toch overduidelijk? Kom op man”, vervolgde Schöne. “Het ligt niet alleen aan de VAR vandaag, maar dit soort dingen helpen wel. We hebben vijfhonderd camera's in de stadions. Dit is ongelooflijk. Je kunt er alleen maar om lachen. Ik weet niet of ze naar het toilet waren in Zeist, maar daar lijkt het wel op.”

Trainer Rogier Meijer verbeet in zijn interviews zijn frustratie. “Ik ga het niet over dat moment hebben, want anders word ik een trainer die elke week over de VAR begint. De beelden spreken voor zich. Dat het weer gebeurt, is heel vervelend. Het was een redelijk beslissend moment in de wedstrijd, maar we draaien het niet meer terug.” Volgens de Gelderlander maakte Kamphuis, die niet voor de camera’s verscheen, na afloop zijn excuses aan de oefenmeester van NEC.

Ook Odenthal baalde flink na afloop. “Ik ben wel pissig, ja”, vertelde de verdediger aan Omroep Gelderland. “Hier worden ons drie punten afgenomen en ik begrijp niet waarom. Ik heb het net terug gezien, ik denk dat het een honderd procent penalty is. Ik weet echt niet wat er nog meer moet gebeuren om een penalty te krijgen. Ze kunnen een keer een foutje maken, maar het is nu al de derde keer op rij. Ze moeten hier bij de KNVB even goed naar kijken.”