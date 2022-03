Tagliafico: ‘Ik werd niet boos, maar heb wel duidelijk gemaakt hoe ik me voelde’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 23:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:58

Nicolás Tagliafico koestert nog altijd een vertrekwens. De 29-jarige linksback is dit seizoen op het tweede plan beland bij Ajax en was in januari dicht bij een overstap naar Barcelona, maar mocht uiteindelijk niet vertrekken. Tagliafico liet daarna zijn onvrede blijken in een interview, maar wil zich nu richten op het heden en de toekomst. Hij vermoedt dat een transfer in de zomer realistischer is.

Ajax lijkt na dit seizoen afscheid te nemen van Noussair Mazraoui en André Onana, die transfervrij kunnen vertrekken. Na het afgelopen seizoen vertrok ook Brian Brobbey transfervrij, al keerde hij later terug op huurbasis van RB Leipzig. Als Ajax een volgens transfervrij vertrek wil voorkomen, lijkt het Tagliafico van de hand te moeten doen. "Ik heb een contract tot medio 2023. Ik heb dus nog iets meer dan een jaar te gaan", aldus de concurrent van Daley Blind.

Tagliafico zegt in het interview met TNT Sport in zijn thuisland Argentinië dat hij van zich afbeet na de mislukte transfer. "Ik werd niet boos, maar heb wel duidelijk gemaakt hoe ik me voelde. Dat hoef je niet voor jezelf te houden. Maar het is nu voorbij en we moeten ons richten op het heden", benadrukt hij. "Er was interesse, de clubs spraken met elkaar, maar kwamen niet tot een akkoord. Het was lastig voor de club, maar ik ben ervan overtuigd dat het makkelijker zal gaan in juni."

Ajax en Barcelona vonden geen akkoord over een transfer van Tagliafico. De Catalanen konden hem door de financiële situatie alleen op huurbasis overnemen en daar zag toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars niks in. “Dat heeft me aan de ene kant wel teleurgesteld, ja", liet Tagliafico begin februari weten in een interview met de Argentijnse editie van AS. "Ik zit al vier jaar bij deze club en heb gespeeld met een hoofdblessure, een beschermende bril, op zeventig procent door een enkelblessure. Ze vroegen me toen om met een gezwollen enkel te spelen en dat heb ik gedaan, omdat ik er sta als dat gevraagd wordt.”

“Ook buiten het veld waren er goede kansen, maar ik heb altijd in het belang van de club gedacht”, zei Tagliafico destijds. “En nu, op het moment dat er een kans komt die ik niet kan weigeren, laten ze me niet gaan. Ik merk dat dit voor teleurstelling zorgt. Ik begrijp dat de situatie niet gemakkelijk is, het was de winterse transferwindow. Dit is voor ons allebei geen goede situatie. Ze begrepen me, ze hebben de redenen verteld. Maar het is jammer. Ik heb het gevoel dat dit een kans was die ik niet kon mislopen. Het was een unieke kans om naar een club als Barcelona te kunnen.”