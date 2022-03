ESPN lyrisch: ‘Wat is de procedure om zo iemand Nederlander te maken?’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 23:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:59

Lars Unnerstall maakte zaterdagavond grote indruk op de analisten van ESPN en op zijn ploeggenoten bij FC Twente. De doelman, bezig aan een ijzersterk seizoen, hield zijn ploeg op de been tegen PEC Zwolle met een knappe reflex op een kopbal van Thomas van den Belt. Door die ingreep won Twente met 1-0. Arnold Bruggink noemt de redding 'niet normaal', terwijl Marciano Vink de Duitse keeper graag bij het Nederlands elftal zou zien.

"Wat is de procedure om zo iemand Nederlander te maken?", zegt Vink met een knipoog in de studio van De Eretribune. Unnerstall kwam in de zomer van 2017 naar VVV-Venlo en is inmiddels al bijna vijf jaar in Nederland. Hij komt dan ook in aanmerking voor naturalisatie, indien hij dat zou willen. In de studio wordt het keepersprobleem van Oranje besproken: door blessures bij Jasper Cillessen en Justin Bijlow vormen Mark Flekken, Joël Drommel en Tim Krul momenteel het keepersgilde.

John van den Brom, als analist aanwezig, hoeft niet lang na te denken als hij de vraag krijgt wie hij zou opstellen in de interlands tegen Denemarken en Duitsland. "Unnerstall", grapt hij. Wie het echt wordt, durft hij niet te zeggen. "Flekken? De vorige keer deed Louis van Gaal dat ook niet. Maar dit zijn wel de wedstrijden om zoiets te proberen." Hugo Borst heeft zijn twijfels bij de keeper van SC Freiburg. "Hij heeft nog geen vijftig wedstrijden gekeept in de Bundesliga."

Robin Pröpper is eveneens onder de indruk van Unnerstall. "Wat een redding. Ik zag ‘m er al in vliegen. Katachtig. Met zo’n lichaam is dat ongelooflijk, man", zegt de verdediger over de 1 meter 98 lange keeper. Ricky van Wolfswinkel noemt de prestaties van de doelman 'ongekend'. "Hoe het kan dat hij zo snel naar de grond komt? Veel kilo’s, dan doet de zwaartekracht zijn werk”, lacht de spits. “Hij heeft fantastische reflexen en draait een fantastisch seizoen. In de eerste helft nam hij de bal verkeerd aan en herstelde hij het, al is het jammer voor de speler van Zwolle die daardoor geblesseerd raakte (Mustafa Saymak, red.). Hij herstelt het wel en daar staat hij voor."

De verkeerde aanname van Unnerstall is te zien vanaf minuut 1:05, zijn katachtige redding vanaf 1:22.