Atlético Madrid passeert Barcelona na vijfde overwinning op rij

Zaterdag, 19 maart 2022 om 23:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:18

Atlético Madrid overnacht als de nieuwe nummer drie van LaLiga. Het team van Diego Simeone was zaterdag in de stadsderby tegen Rayo Vallecano met minimaal verschil te sterk: 0-1. De regerend landskampioen speelde de laatste zeven minuten met tien man vanwege een rode kaart voor Ángel Correa wegens, vermoedelijk, het uitschelden van de arbiter. De voorsprong op nummer vier Barcelona bedraagt drie punten, maar het team van Xavi heeft ook twee duels minder in de benen.

Atlético was in de eerste helft in grote lijnen superieur aan Rayo, maar het ontbrak aan daadkracht en precisie in de laatste meters. Joao Félix en Antoine Griezmann, opnieuw een duo in de aanval van los Colchoneros, bezorgden de thuisploeg voortdurend hoofdbrekens. Griezmann viel vooral in collectief opzicht op en had tot tweemaal toe de 0-1 op zijn schoen, terwijl de Portugees bij vlagen geniaal speelde en voor veel gevaar zorgde.

De bezoekers hadden in de eerste helft tot tweemaal toe alle recht om te klagen. Een overtreding van Iván Balliu op Joao Félix werd niet met een strafschop bestraft en Santi Comesaña ontsnapte aan een rode kaart. Hij beëindigde op onrechtmatige wijze een heerlijke rush van Joao Félix, terwijl hij drie minuten eerder een gele kaart had ontvangen.

Een paar minuten na de pauze viel alsnog de 0-1. Koke ging een een-twee met Joao Félix aan, drong de linkerkant van het strafschopgebied binnen en schoot de bal diagonaal in de rechterhoek: zijn eerste goal sinds 31 januari vorig jaar. Het was voor de Portugees alweer de zevende treffer waar hij in zijn laatste zeven competitieduels bij betrokken was: drie assists en vier treffers, evenveel als in zijn voorgaande 31 LaLiga-duels.

Het duel kon daarna nog alle kanten op. Griezmann liet oog in oog met doelman Stole Dimitrievski na om een pass van Rodrigo De Paul af te ronden en een sublieme redding van Jan Oblak op een schot van Mario Suárez voorkwam de 1-1. Randy Nteka kreeg het zelfs voor elkaar om de bal hoog over te schieten toen Oblak al verslagen op de grond lag. Ook in de extra tijd was het verschil tussen 1-1 of 0-2 minimaal: Luis Suárez verprutste een gouden kans, terwijl Oblak opnieuw hoogstpersoonlijk puntenverlies voorkwam. Na de interlandperiode wacht Atlético, dat nu vijf LaLiga-duels op rij heeft gewonnen, een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés, de huidige nummer negentien van de Spaanse competitie.