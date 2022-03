NEC wint wéér niet in eigen huis en heeft VAR opnieuw tegen

Zaterdag, 19 maart 2022 om 22:50 • Laatste update: 23:16

NEC en Sparta Rotterdam hebben elkaar zaterdag in evenwicht gehouden in de Eredivisie. De ontmoeting tussen de teams van Rogier Meijer en Henk Fraser eindigde in een doelpuntloos gelijkspel en zodoende wacht NEC nog altijd sinds 31 oktober vorig jaar, 3-0 winst op FC Groningen, op een zege in eigen huis: 0-0. De Nijmegenaren zullen zich ongetwijfeld vanwege een discutabel moment in de tweede helft opnieuw benadeeld voelen door de arbitrage.

NEC had de grootste kansen in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren. Sparta kwam op zijn beurt moeilijk onder de Nijmeegse druk vandaan. De ploeg van Meijer liet zich vanaf de twintigste minuut meer gelden. Zo nam Jonathan Okita een rebound na een redding van Maduka Okoye in één keer op zijn schoen, maar Dirk Abels kopte de bal van de lijn en voorkwam zo de 1-0.

Sparta kende daarna een goede fase en maakte via met name corners een gevaarlijkere indruk. NEC controleerde de wedstrijd richting de rust en had uitzicht op een openingstreffer. Een schot van Dirk Proper vanuit de tweede lijn ging maar net naast en een poging van Elayis Tavsan in de verre hoek werd goed door Okoye weggetikt. Fraser had voldoende reden om met een nieuw plan voor de tweede helft te komen.

Het bezoek uit Rotterdam-West haalde opgelucht adem na een kwartier in de tweede helft. Een inzet van NEC kwam via de arm van Adil Auassar tegen het aluminium en de VAR bekeek de beelden uitgebreid. Uiteindelijk werd besloten om arbiter Jochem Kamphuis niet naar de kant te roepen en geen strafschop te geven. Een hard gelag voor NEC, dat al tegen AZ zag hoe een handsbal van Jesper Karlsson over het hoofd werd gezien en Souffian El Karouani tegen FC Groningen weggestuurd zag worden met rood. Deze prent werd uiteindelijk geseponeerd.

NEC voerde de druk in de slotfase op, maar Sparta hield stand en nam uiteindelijk een punt mee uit Nijmegen. Joeri de Kamps ontsnapte aan rood nadat hij, met al geel op zak, onnodig hard in kwam. Kamphuis deed het af met een laatste waarschuwing en Fraser haalde de middenvelder er vervolgens af. In de extra tijd voorkwam Okoye met een goede redding dat Okita alsnog tot matchwinner uitgroeide.

NEC verzuimde door het gelijkspel tegen Sparta voor minimaal een dag op de achtste plaats te staan in de Eredivisie. De club bezet nog altijd de tiende plaats en speelt na de interlandperiode, een uitwedstrijd tegen nummer negen SC Cambuur. Sparta blijft op zijn beurt onder de rode streep staan.