AC Milan haalt opgelucht adem in blessuretijd en wint wéér met 0-1

Zaterdag, 19 maart 2022 om 22:47 • Dominic Mostert

AC Milan heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de titelstrijd. De koploper van de Serie A won met 0-1 van nummer zeventien Cagliari en breidde de voorsprong op runner-up daarmee weer uit naar drie punten. Ismaël Bennacer maakte op fraaie wijze het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was de derde opeenvolgende competitiewedstrijd die Milan won met 0-1 of 1-0. In de blessuretijd kwam Milan goed weg, want Cagliari trof de lat uit een kopbal.

Bij rust stond het 0-0, al kreeg Milan wel kansen om de score te openen. Na zeven minuten volleerde Olivier Giroud naast het doel van Cagliari; Franck Kessié schoot vijf minuten later van afstand tegen de paal. De eerste helft was ook een fysiek schouwspel, waarin arbiter Marco Di Bello veel door de vingers zag. Cagliari liet zo nu en dan goed voetbal zien in de opbouw, maar kwam niet voorbij het centrale duo Fikayo Tomori en Pierre Kalulu.

Een heerlijke volley ??

Ismael Bennacer schiet AC Milan op een bevrijdende 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #CagliariMilan pic.twitter.com/osPcNRVa6B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2022

Aan het begin van de tweede helft waagde Theo Hernández een schot vanaf een dikke dertig meter, maar Alessio Cragno had een knappe redding in huis. De doelman van Cagliari stond echter als aan de grond genageld toen Bennacer de bal plots uit de lucht nam, net buiten het strafschopgebied: de middenvelder kreeg de bal voor de voeten dankzij Giroud en schoot snoeihard raak in de linkerhoek.

Milan oogde sterker in het eerste kwartier van de tweede helft, hield de bal gemakkelijker in de ploeg dan voor de rust en creëerde ook makkelijker kansen. Na de 1-0 was Cagliari dicht bij de gelijkmaker toen een schot van João Pedro door Tomori van richting werd veranderd. Aan de overzijde ontstonden goede kansen voor Davide Calabria en Ante Rebic, maar het meest dreigend was een kopbal van Cagliari in de blessuretijd. Leonardo Pavoletti knikte via de grond tegen de lat, waardoor Milan met de schrik vrijkwam.