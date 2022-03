FC Twente blijft winnen en verhoogt druk op Feyenoord voor Klassieker

Zaterdag, 19 maart 2022 om 21:56

FC Twente heeft zaterdagavond een minimale overwinning geboekt op PEC Zwolle. Daan Rots maakte het enige doelpunt tegen de hekkensluiter: 1-0. Twente speelde niet groots, maar boekte wel de vierde opeenvolgende overwinning en voerde de druk op Feyenoord op. Daags voor de ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord bedraagt de achterstand op de nummer drie uit Rotterdam slechts een punt. AZ kan via een zege op Willem II zondag op gelijke hoogte komen met Twente. PEC kon bij een overwinning de degradatiezone verlaten, maar blijft laatste staan.

Het beloofde een bijzondere wedstrijd te worden voor Ron Jans gezien zijn verleden bij PEC, maar de trainer van Twente moest verstek laten gaan. Hij is positief getest op het coronavirus, evenals zijn assistent-trainer Andries Ulderink. Daardoor werden de honneurs tegen PEC waargenomen door de andere assistent Ivar van Dinteren, die vrijdag ook al de afsluitende training leidde. Van Dinteren werd op zijn beurt geassisteerd door Jeffrey de Visscher, die normaliter op de perstribune zit naast de video-analist van de club.

In de vijfmansachterhoede van PEC nam Bram van Polen de centrale rol in van de geschorste Yuta Nakayama. Tweemaal ging Van Polen in de openingsfase in de fout bij het uitverdedigen, maar PEC ontsnapte beide keren. In de achttiende minuut opende Twente alsnog de score. Na een steekpass van Virgil Misidjan op Michel Vlap leek verdediger Thomas van den Belt als eerste bij de bal te zijn, maar hij verkeek zich aan de rand van het strafschopgebied en leverde de bal toch in. Vlap kon daardoor Rots bedienen, die van dichtbij binnenschoot. PEC opereerde slordig en kwam moeilijk onder de druk van Twente vandaan. In de blessuretijd van de eerste helft schoot Vlap in het zijnet in plaats van de bal terug te leggen op Ricky van Wolfswinkel, waardoor het bij 1-0 bleef.

Aan het begin van de tweede helft kwam PEC goed weg toen Van Polen de bal voor de doellijn weghaalde bij een schot van Julio Pleguezuelo. Toch kreeg Twente het nog lastig. PEC zocht naar de gelijkmaker en kwam dichtbij via een kopbal van Van den Belt, maar Lars Unnerstall voorkwam de 1-1 met een knappe reflex. Hij klemde vervolgens ook een schot van Daishawn Redan. Joshua Brenet vergat de beslissing te verzorgen toen hij in minuut 87 plots opstoomde door meerdere verdedigers en opdook voor Kostas Lamprou, die redding bracht. Twente bleef tevergeefs zoeken naar de beslissing en kwam achterin niet meer in grote problemen.