Ook winnend Go Ahead Eagles legt pijnpunten van Cambuur bloot

Zaterdag, 19 maart 2022 om 20:40 • Laatste update: 20:47

Go Ahead Eagles heeft zaterdag een einde gemaakt aan de slechte reeks tegen SC Cambuur. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was in een volle Adelaarshorst met 3-0 te sterk voor de Friezen, die elk van de vier voorgaande Eredivisie-duels met de club uit Deventer hadden gewonnen. Voor Cambuur zijn de standaardsituaties al het hele seizoen een pijnpunt, zo bleek ook zaterdag weer. De Friezen kregen er in totaal zestien tegen uit standaardsituaties dit Eredivisie-seizoen, minimaal drie meer dan elke andere ploeg.

Go Ahead zocht met een lekker gevoel de kleedkamers op na het klinken van het rustsignaal. De ploeg van Van Wonderen wist waar Cambuur dit seizoen te pakken is en sloeg dan ook tweemaal toe uit een standaardsituatie. Tot de 1-0 in minuut 25 probeerde de thuisploeg de wedstrijd te controleren en druk te zetten op de verdediging van Cambuur, maar echt grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Een onfortuinlijk moment aan Friese zijde leidde de openingstreffer en het begin van een mooie avond in.

Joris Kramer verlengde een corner richting de paal bij de lange hoek. Onderweg botste de bal echter op de borst van Mees Hoedemakers, waardoor het leer in het net belandde: 1-0. Cambuur kreeg vervolgens maar geen grip op Go Ahead, dat met name via Cuco Martina en Philippe Rommens aan de rechterkant continu voor gevaar zorgde. De 2-0 viel negen minuten voor de pauze: uit een vrije trap van Bas Kuipers knikte Luuk Brouwers raak.

Brouwers had vijf minuten na rust zijn negende van het seizoen op zijn schoen liggen, maar doelman Pieter Bos keerde de inzet knap met zijn been. Het aantal hoogtepunten in de tweede helft was uiteindelijk op een hand te tellen. De ploeg van Van Wonderen leek genoegen te nemen met de dubbele voorsprong, maar in minuut 78 viel de 3-0 alsnog. Mats Deijl joeg de Friese verdediging op, speelde zich handig vrij voor Bos en rondde koelbloedig af.

Go Ahead lijkt door de overwinning een zorgeloos slot van de competitie tegemoet te gaan. De promovendus staat nu op dertig punten en houdt daarmee zes ploegen onder zich. De degradatiestreep is daarmee op veilige afstand. Cambuur moet op zijn beurt vrezen voor de plek in het linkerrijtje.