Lewandowski doet in zege Bayern wat ooit maar één voetballer eerder lukte

Zaterdag, 19 maart 2022 om 20:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:22

Bayern München heeft zowaar de eerste competitiezege van de maand maart geboekt. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann kwam eerder deze maand niet tot winst tegen Bayer Leverkusen (1-1) en TSG Hoffenheim (1-1), maar de regerend landskampioen had zaterdagavond in eigen huis weinig moeite met 1. FC Union Berlin: 4-0. Robert Lewandowski maakte competitiegoal 30 en 31 van het seizoen en is na wijlen Gerd Müller pas de tweede voetballer ooit met minimaal dertig Bundesliga-goals in vijf verschillende seizoenen.

Het team van Nagelsmann legde in de eerste helft de basis voor de ruime overwinning. De ploegen deden in de eerste helft in feite niet veel voor elkaar onder. Union Berlin, met Sheraldo Becker in de basis, liet echter enkele mogelijkheden op een doelpunt onbenut en zag hoe de fouten in de defensie onherroepelijk werden afgestraft door Bayern. Zo kopte Becker in de zesde minuut maar nipt naast en ook Taiwo Awoniyi en Robin Knoche lieten na om Manuel Neuer te passeren, ondanks een goede uitgangspositie.

Bayern stond daarentegen na 25 minuten spelen reeds met 2-0 voor. Kingsley Coman opende de score op heerlijke wijze door de bal van buiten het strafschopgebied achter doelman Andreas Luthe te krullen: 1-0. Een kwartier later kopte Tanguy Nianzou uit een voorzet van Joshua Kimmich de 2-0 binnen. In de extra tijd bepaalde Lewandowski de ruststand vanaf elf meter. De aanvaller werd door Luthe ten val gebracht, na een te korte terugspeelbal met het hoofd, en verzilverde vervolgens zelf de toegekende strafschop: 3-0.

Union Berlin bleef uiteindelijk een monsternederlaag bespaard in de Allianz Arena, ook al viel vlak na rust meteen de 4-0. Na heerlijk voorbereidend werk van zowel Thomas Müller als Jamal Musiala tekende Lewandowski voor zijn tweede van de avond. Union Berlin had ook in de tweede helft uitzicht op een doelpunt, maar liet na de inspanningen te belonen. Een einduitslag van 3-1 of 4-2 was meer op zijn plaats geweest. Bayern heeft na de overwinning nu zeven punten meer dan achtervolger Borussia Dortmund, dat zondag een uitwedstrijd tegen nummer zeven 1. FC Köln speelt.