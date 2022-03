Chelsea maakt einde aan bekersprookje; Hakim Ziyech blinkt uit op verjaardag

Zaterdag, 19 maart 2022 om 20:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:27

Chelsea is doorgedrongen tot de halve finale van de FA Cup. The Blues wonnen zaterdagavond met 0-2 van Middlesbrough. Hakim Ziyech luisterde zijn 29ste verjaardag op met een goed optreden: hij was dreigend aan de rechterflank en maakte het tweede doelpunt van de bezoekers. Voor Middlesbrough kwam een einde aan het bekersprookje, nadat Manchester United (na strafschoppen) en Tottenham Hotspur (1-0 na verlenging) in de vorige rondes werden geklopt.

Om de wedstrijd was deze week het nodige te doen. Chelsea mag vanwege het eigenaarschap van Roman Abramovich geen tickets verkopen en stelde voor dat de wedstrijd zonder publiek gespeeld zou worden, waardoor ook Middlesbrough geen fans zou mogen verwelkomen. Dat verzoek werd door Chelsea snel ingetrokken. Ten opzichte van de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC (1-2 zege) voerde trainer Thomas Tuchel de nodige wijzigingen door in zijn basisopstelling. Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Malang Sarr, Hakim Ziyech en Romelu Lukaku maakten hun entree, waardoor Andreas Christensen, Marcos Alonso, N'Golo Kanté, Jorginho en Kai Havertz verdwenen uit de basis. Ziyech liet zich in de openingsfase gelden met goede passes aan Mount aan de rechterflank. De eerste keer wist Mount vervolgens geen medespeler te bereiken, maar de tweede keer stelde hij Lukaku in staat om van dichtbij te scoren: 0-1.

Lukaku vierde het feestje niet uitbundig, maar kon de treffer wel goed gebruiken. Hij is in de rangorde van Chelsea voorbijgestreefd door Havertz en begon in de voorgaande vier officiële wedstrijden van Chelsea op de bank. Niet veel later leek Lukaku zijn tweede te maken toen hij doelman Joe Lumley omspeelde en wilde afronden, maar de Nederlandse verdediger Anfernee Dijksteel haalde de bal van de lijn. Na een halfuur breidde Chelsea de score alsnog uit. Mount had de nodige ruimte op het middenveld en bediende aan de rechterkant Ziyech, die langs de zestienmeterlijn naar binnen trok en verwoestend uithaalde in de linkerhoek.

Middlesbrough was voor de rust alleen gevaarlijk uit een vrije trap van Marcus Tavernier, maar daar had Édouard Mendy een antwoord op. In de tweede helft leek Middlesbrough aan te voelen dat de strijd nog niet gestreden was. De nummer acht van de Championship was vaak te vinden op de helft van Chelsea, al waren grote kansen zeldzaam. Aan de overzijde voorkwam verdediger Sol Bamba met een hangend been dat Timo Werner voor de 0-3 zorgde. Bij Chelsea kwam Kenedy in de ploeg voor Ziyech. Doelman Mendy van Chelsea moest toch nog ingrijpen na een hard schot van Joshua Coburn in de korte hoek en hield de nul.