Inter laat opnieuw dure punten liggen ondanks doelpunt van Dumfries

Zaterdag, 19 maart 2022 om 19:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:02

Internazionale blijft moeizaam presteren in de Serie A. Het team van trainer Simone Inzaghi kwam zaterdag voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen Fiorentina: 1-1. Denzel Dumfries scoorde voor de regerend landskampioen, die slechts zeven punten aan de laatste zeven competitieduels heeft overgehouden. Inter, dat zonder de geblesseerde Stefan de Vrij aantrad, staat op zestig punten en dat zijn er drie minder dan Napoli en stadsgenoot AC Milan.

Fiorentina slaagde er in Milaan voor de negentiende keer dit seizoen in om geen tegengoal voor rust te incasseren: alleen koploper Napoli (22) slaagde daar deze voetbaljaargang vaker in. Een spektakelstuk was het eerste bedrijf zeker niet: het was Fiorentina dat vaker de aanval opzocht, terwijl bij Inter het gebrek aan zelfvertrouwen als gevolg van de matige resultaten in de voorbije weken duidelijk zichtbaar was.

Inter won slechts twee van de voorgaande acht ontmoetingen in alle competities en kwam zes minuten na de pauze ook nog eens op achterstand. Na een goede individuele actie van Nicolás González aan de rechterkant van het strafschopgebied schoot Lucas Torreira de bal van dichtbij binnen: 0-1. De voorsprong van la Viola bleef slechts vijf minuten staan. Ivan Perisic stoomde op aan de linkerkant van het veld en zijn voorzet werd bij de tweede paal goed en diagonaal ingekopt door Dumfries: 1-1.

In het resterende half uur slaagden de teams van Inzaghi en Vincenzo Italiano er niet in om het scorebord nogmaals in beweging te krijgen. Inter kreeg tien minuten na de 1-1 nog wel een strafschop toegekend wegens een vermeende overtreding op Lautaro Martínez, maar na inmenging van de VAR constateerde de scheidsrechter een handsbal in de opbouw. Robin Gosens deed de laatste tien minuten mee als vervanger van Perisic. Bij Fiorentina ontbrak de geblesseerde Sofyan Amrabat.

Napoli won zaterdag met 2-1 van Udinese en heeft drie punten meer dan Inter, maar ook een wedstrijd meer in de benen. AC Milan speelt zaterdagavond een uitwedstrijd tegen nummer zeventien Cagliari. De gedeeld koploper heeft op het moment van schrijven evenveel duels als i Nerazzurri.