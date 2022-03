Enorm ongelukkige beenbreuk in Argentinië resulteert in rode kaart

Zaterdag, 19 maart 2022 om 19:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

In Argentinië is deze week een bizarre rode kaart uitgedeeld. Donderdag vond een wedstrijd plaats tussen de tweede elftallen van CA Lanús en CA Banfield in de Argentijnse beloftencompetitie en Juan Pablo Krilanovich werd al na tien minuten weggestuurd. De aanvaller van Lanús brak op zeer ongelukkige wijze het been van zijn tegenstander.

Krilanovich jaagde verdediger Lautaro Cardozo van Banfield op rond het vijandelijke strafschopgebied. Cardozo trapte de bal weg en raakte het hoofd van Krilanovich, die met zijn lichaam voorover viel op het rechterbeen van Cardozo. Van opzet was duidelijk geen sprake, maar Krilanovich werd weggestuurd met een rode kaart. Op het moment van de rode kaart leidde Lanús met 1-0; de eindstand was 1-1.

De wedstrijd lag ongeveer elf minuten stil na het incident. De medische staf behandelde Cardozo op het veld, waarna de verdediger per brancard werd afgevoerd. Na de wedstrijd bevestigde Banfield dat hij een beenbreuk heeft opgelopen en werd Cardozo geopereerd. Het is nog niet bekend of Lanús in beroep gaat tegen de rode kaart, maar de club heeft in een statement wel de beste wensen overgedragen aan Cardozo.

Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren:



Het incident is te zien vanaf minuut 26:00