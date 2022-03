Jongste doelman sinds 2007/08 kan nieuwe misstap Besiktas niet voorkomen

Zaterdag, 19 maart 2022 om 19:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:10

Besiktas blijft sukkelen in de Süper Lig. Het team van trainer Önder Karaveli kwam zaterdag in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Hatayspor en dat betekende alweer de derde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning: 1-1. Bij Besiktas maakte Emre Bilgin als vervanger van de geschorste Ersin Destanoglu zijn profdebuut. Hij is met zijn 18 jaar en 21 dagen de jongste doelman in de Süper Lig sinds het seizoen 2007/08.

Besiktas kwam na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong dankzij de twaalfde competitietreffer van Michy Batshuayi. De Belg kreeg de bal van Domagoj Vida, maakte ruimte voor een schot van net buiten het zestienmetergebied en zag hoe zijn inzet met rechts laag in de linkerhoek achter Munir verdween: 1-0. Dat betekende voor Batshuayi alweer treffer nummer drie in zijn laatste vijf schoten op doel in competitieverband. Dat waren evenveel treffers als in zijn 31 voorgaande doelpogingen.

De ploeg van Karaveli kon de voorsprong niet vasthouden tot aan de rust. Enkele minuten voor de pauze schoot Saba Lobzhanidze de bal uit een vrije trap achter Bilgin, die wellicht meer had kunnen doen: 1-1. De Georgiër had in de eerste onderlinge ontmoeting in oktober vorig jaar voor de winnende treffer (1-0) van Hatayspor gezorgd. Meer doelpunten vielen er niet in de Vodafone Arena, mede omdat Batshuayi in de openingsfase van de tweede helft een goede mogelijkheid onbenut liet.

Zondag staat de interessante ontmoeting tussen nummer twee Konyaspor en nummer drie Fenerbahçe op het programma in Istanbul. Het onderlinge verschil bedraagt vijf punten en alleen de eerste twee plekken geven recht op deelname aan de Champions League. Galatasaray, dat elfde staat, gaat op bezoek bij nummer vijftien Gaziantep.