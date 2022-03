FC Emmen verpest feestje van VVV-Venlo en zet nieuwe stap naar promotie

Zaterdag, 19 maart 2022 om 18:24 • Dominic Mostert

FC Emmen heeft een nieuwe stap gezet richting promotie naar de Eredivisie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie won zaterdag met 0-2 van VVV-Venlo, waardoor de voorsprong op nummer twee FC Volendam drie punten bedraagt. De afgelopen weken profiteerde Emmen al optimaal van puntenverlies bij de concurrent, die de koppositie afstond. VVV hoopte op een feestelijke dag vanwege het vijftigjarig bestaan van stadioen De Koel, maar kwam bedrogen uit.

Halverwege de tweede helft was het raak voor Emmen. Rui Mendes maakte zijn tiende doelpunt van het seizoen, al ging de aandacht ook uit naar de fraaie pass van Jari Vlak van achteruit. Verdediger Sem Dirks kon Mendes niet van de bal houden en zag toe hoe de aanvaller voor de vierde opeenvolgende wedstrijd tot scoren kwam. Emmen had al veel eerder kunnen scoren, want een overtreding van Yahcuroo Roemer op Jasin-Amin Assehnoun leverde na twee minuten een strafschop op. Reda Kharchouch schoot die echter ongecontroleerd over het doel van Delano van Crooij.

Aan de overzijde ontstond een grote kans voor Kees de Boer, die van dichtbij stuitte op de buitenkant van de paal toen hij opdook voor keeper Michael Brouwer. Een spektakelstuk werd de eerste helft niet, maar er waren nog wel enkele kansen aan weerszijden. De grootste was voor Kharchouch, die na een lange bal van achteruit kon afromen op Van Crooij en naast schoot. In de pauze nam het publiek afscheid van Danny Post, die in januari na 8,5 jaar vertrok uit Venlo en tekende bij Almere City FC.

Het tweede bedrijf begon met schoten van Kharchouch en invaller Mitch Apau, alvorens Mendes de score opende. Op aangeven van Kharchouch kreeg Mendes daarna ook een goede kans op zijn tweede doelpunt, maar ditmaal schoot hij over. Azzeddine Toufiqui en Oussama El Azzouzi lieten ook kansen liggen om de zege veilig te stellen. VVV stelde er weinig tegenover en kreeg in de blessuretijd nog een tik te verwerken. Dirks leverde de bal in bij Toufiqui, die dankbaar profiteerde en Van Crooij passeerde.

???????????? ??????????????, ?????????? ????????????????



Danny Post neemt, met zijn kinderen naast hem, afscheid van het publiek in Venlo. pic.twitter.com/Vck3bpqD6p — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 31 21 4 6 31 67 2 FC Volendam 31 18 10 3 25 64 3 Excelsior 31 18 5 8 28 59 4 FC Eindhoven 31 17 7 7 24 58 5 Jong Ajax 31 16 6 9 14 54 6 Roda JC Kerkrade 31 14 11 6 25 53 7 ADO Den Haag 29 17 5 7 19 50 8 NAC Breda 31 13 9 9 11 48 9 De Graafschap 31 13 8 10 7 47 10 VVV-Venlo 31 12 4 15 -4 40 11 Jong PSV 30 10 6 14 0 36 12 Jong AZ 31 10 5 16 -10 35 13 FC Den Bosch 31 10 3 18 -24 33 14 Telstar 30 7 11 12 -22 32 15 TOP Oss 31 8 8 15 -10 32 16 Almere City FC 31 8 8 15 -12 32 17 FC Dordrecht 31 7 8 16 -23 29 18 MVV Maastricht 31 9 2 20 -30 29 19 Jong FC Utrecht 31 8 4 19 -26 28 20 Helmond Sport 31 7 6 18 -23 24