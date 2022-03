Xavi spreekt zich uit: ‘Van mij mag Lionel Messi langskomen’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 18:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:23

Xavi staat open voor een terugkeer van Lionel Messi bij Barcelona, maar de trainer wil daar verder niet over speculeren. De opvolger van Ronald Koeman kreeg zaterdag, daags voor de topper tegen Real Madrid, de vraag of hij de deuren van het Camp Nou zou openzetten voor de topscorer aller tijden van Barcelona. “Dat heeft hij absoluut verdiend. Zolang ik hier trainer ben, mag hij van mij zelfs elke dag langskomen of met mij komen praten.”

De vraag voor Xavi, die zelf jarenlang met de aanvaller samenspeelde, volgt na enkele uitlatingen van Daniel Alves. Zelf keerde de ervaren rechtervleugelverdediger eind vorig jaar terug in Barcelona, nadat hij zichzelf had aangeboden bij president Joan Laporta. “Toen ik zelf wegging bij Barça probeerde Messi mij tegen te houden. Hij vroeg: 'Waar ga je het beter hebben dan hier?'”, zei Alves vrijdag over zijn afscheid in 2016. “Ik heb nu wel bewezen: er is geen betere plek dan Barcelona."

"Voor mij is duidelijk dat Leo zich niet vermaakt in Parijs. Ik weet niet of het mogelijk is, maar hopelijk kan hij terugkomen, laat hem maar met mij samenspelen", lachte de Braziliaan. “Wat Messi ons heeft gegeven, is van onschatbare waarde”, benadrukte Xavi een dag later op de persconferentie. “Hij is de beste speler uit de geschiedenis en verdient een groot eerbetoon van de club. Maar hij heeft een contract met Paris Saint-Germain. Ik geloof dat hij voor twee jaar heeft getekend. Dus hier kan ik mij verder niet over uitlaten.”

Franse en Spaanse media achten de kans klein dat Messi zijn contract met PSG tot medio 2023 niet zal uitdienen. De Argentijn, die in juni zijn 35ste verjaardag viert, is bezig aan een moeizaam eerste jaar in Franse dienst. De teller staat, naast 11 assists, pas op 7 doelpunten na 26 duels in alle competities voor les Parisiens, die deze maand in de achtste finales van de Champions League hun meerdere moesten erkennen in Real Madrid.