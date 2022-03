Rake strafschop van Quincy Promes om opmerkelijke reden afgekeurd

Zaterdag, 19 maart 2022 om 17:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:48

Quincy Promes is er zaterdagavond niet in geslaagd om Spartak Moskou naar de winst te schieten in de uitwedstrijd tegen Nizhny Novgorod. Bij een 1-1 stand kreeg de aanvaller in minuut 79 een strafschop, die hij benutte. Scheidsrechter Sergey Ivanov keurde de penalty echter af om een opmerkelijke reden, waardoor 1-1 de eindstand werd.

Bij het bestuderen van de videobeelden kwam Ivanov tot de conclusie dat Promes weggleed en de bal eerst met zijn linkervoet raakte, alvorens met rechts door het midden raak te schieten. De aanraking met de linkervoet was minimaal, maar de arbitrage bleek onverbiddelijk. Daardoor liet Spartak, de nummer negen van de Premjer-Liga, twee punten liggen. Promes is dit seizoen met zes doelpunten wel clubtopscorer.

Bekijk de strafschop van Quincy Promes vanaf minuut 1:43:00.