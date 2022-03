Osimhen houdt titeldroom Napoli springlevend met dubbelslag

Zaterdag, 19 maart 2022 om 17:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:55

Napoli heeft zaterdagmiddag met pijn en moeite een overwinning geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti maakte tegen Udinese een 0-1 achterstand ongedaan en won met 2-1. Victor Osimhen toonde andermaal zijn klasse en nam net als vorige week tegen Hellas Verona beide treffers voor zijn rekening. Ook zag de Nigeriaanse spits twee doelpunten worden afgekeurd. Napoli komt door de zege in punten gelijk met koploper AC Milan, dat later op de avond op bezoek gaat bij Cagliari.

Napoli was op voorhand gewaarschuwd, daar het eerder dit seizoen al dure punten verspeelde in eigen huis tegen laagvliegers Empoli (0-1) en Spezia (0-1). Ook tegen Udinese kwam de ploeg van Spalletti op achterstand. Na een redelijk gelijkopgaande beginfase brak Gerard Deulofeu halverwege de eerste helft de ban. De voormalig aanvaller van Barcelona werd op de rand van het strafschopgebied bediend door Roberto Pereyra en had niet veel tijd nodig om de linkerhoek te vinden voor de openingstreffer: 0-1. Napoli zette daar in de eerste helft een goede mogelijkheid voor Fabián Ruiz tegenover.

De middenvelder dacht te scoren op aangeven van André-Frank Zambo Anguissa, maar moest toezien hoe doelman Marco Silvestri er nog net een voet tegenaan kreeg. Ook Mário Rui was dichtbij de gelijkmaker. Zijn schot kon ternauwernood worden geblokt. Het tweede bedrijf zorgde voor beduidend meer spektakel, onder meer door het inbrengen van Dries Mertens. De kleine Belg zag hoe Lorenzo Insigne al snel het doel van Udinese onder vuur nam met een vrije trap die rakelings over ging. Amper vijf minuten later was Osimhen wel trefzeker.

We hebben weer een wedstrijd! ?? Osimhen schiet de gelijkmaker binnen en Napoli kan gaan zoeken naar de overwinning ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliUdinese pic.twitter.com/6EHoSnUQnt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2022

De spits stond op de juiste plek om een vrije trap van Rui achter Silvestri te koppen. Nadat Mertens vervolgens rakelings over schoot en Insigne voorlangs, zette Osimhen met zijn tweede van de middag Napoli op voorsprong. Het voorbereidende werk kwam dit keer van Giovanni Di Lorenzo, die de aanvaller van dichtbij een niet te missen kans bood voor de 2-1. Udinese zette daar in de tweede helft bijzonder weinig tegenover en eindigde het duel met een man minder. In de slotfase raakte Pablo Marí met een hooggeheven been de borst van de ingevallen Piotr Zielinski, waarna scheidsrechter Francesco Fourneau direct rood trok.

Rood voor Pablo Marí ?? Een wilde uithaal waarbij hij de bal volledig mist eindigt in een rode prent ?? Is het dan nu over en uit voor Udinese? ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliUdinese pic.twitter.com/gAgJHKhpM8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2022