Gakpo moet vrezen voor interlands na charge tegen Kopenhagen

Cody Gakpo heeft geen zware blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen FC Kopenhagen in de Conference League. De aanvaller van PSV werd in het duel met de Denen lelijk naar de grond gewerkt en moest zich tien minuten na rust laten vervangen door Joey Veerman, maar is er ogenschijnlijk goed vanaf gekomen. Wel mist hij mogelijk het treffen met Fortuna Sittard en de interlands met het Nederlands elftal.

Eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat Gakpo geen breuk heeft opgelopen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De aanvaller werd tegen Kopenhagen kort na rust getorpedeerd door Denis Vavro, die er wonderbaarlijk goed vanaf kwam met slechts een gele kaart. Gakpo was niet in staat om het duel uit te spelen en werd niet veel later naar de kant gehaald voor Veerman. Het is nog maar zeer de vraag of Gakpo fit genoeg is om in actie te komen namens het Nederlands elftal in de interlands tegen Denemarken en Duitsland.

Het lijkt erop dat de captain wel op tijd hersteld is voor het slot van het seizoen. PSV strijdt nog op drie fronten mee. Naast de race om de titel neemt de ploeg van trainer Roger Schmidt het in de bekerfinale op tegen Ajax en is in de kwartfinale van de Conference League Leicester City de tegenstander. Ook André Ramalho is op tijd fit voor de laatste maanden van het seizoen. De centrale verdediger voegt zich in april weer bij de selectie. Phillipp Mwene wordt ook rond die tijd terug verwacht.