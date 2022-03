Goed nieuws voor Feyenoord in aanloop naar Klassieker tegen Ajax

Zaterdag, 19 maart 2022 om 14:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:47

Arne Slot heeft goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg van Feyenoord in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax. De trainer kan weer beschikken over Marcus Pedersen, Gernot Trauner en Tyrell Malacia, zo werd zaterdagmiddag bekend tijdens de persconferentie. Het drietal ontbrak donderdag in de Conference League tegen Partizan Belgrado. Slot, die besmet was met het coronavirus, is er zelf ook weer bij.

Pedersen, Malacia en Trauner waren donderdag om uiteenlopende redenen afwezig bij Feyenoord. Trauner en Pedersen waren net als Slot besmet met het coronavirus, terwijl Malacia te kampen had met een lichte spierblessure. Het trio verschijnt zaterdagmiddag op het trainingsveld als Feyenoord de afsluitende training afwerkt in aanloop naar het duel met Ajax. "Ik verwacht ze weer op het trainingsveld, maar het is nog afwachten hoe fit ze zijn", aldus Slot, die een slag om de arm hield.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf is de oefenmeester er ook weer bij. Donderdag moest Slot verstek laten gaan vanwege een positieve coronatest en nam John de Wolf de honneurs waar. Ook Sipke Hulshoff en Robin van Persie maakten donderdag onderdeel uit van de technische staf. Feyenoord mist met Orkun Kökçü en Justin Bijlow wel twee bepalende spelers. Kökçü is geschorst na zijn gele kaart van vorige week tegen PEC Zwolle, terwijl Bijlow de rest van het seizoen is uitgeschakeld met een voetblessure.

Ajax beschikt daarentegen over een nagenoeg fitte selectie. Naast de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber zijn ook Remko Pasveer en Jay Gorter nog niet van de partij. Erik ten Hag was vrijdag complimenteus over Feyenoord. "Dit is een totaal ander Feyenoord dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Ze willen domineren aan de bal en van achteruit opbouwen. Voorin willen ze hoog aanlopen en hoog druk zetten. Ik zie een groot verschil met andere jaren. Ze hebben een helder idee aan de bal. En ze kunnen in hoge intensiteit hoog druk zetten", zei de trainer van Ajax.