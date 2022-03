Enorme mokerslag voor Real Madrid: Benzema haalt Clásico niet

Zaterdag, 19 maart 2022 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:24

Real Madrid heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen in aanloop naar de Clásico van zondag tegen Barcelona. De Koninklijke zal het moeten doen zonder Karim Benzema, die niet fit genoeg is bevonden om deel te nemen aan de Spaanse topper. De spits ontbrak zaterdag op de afsluitende training en zal er zondag niet bij zijn als beide ploegen het tegen elkaar opnemen in Santiago Bernabéu.

Benzema liet zich afgelopen maandag tien minuten na rust vervangen in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Mallorca. De Fransman kampt met een kuitblessure, zo bleek later uit de medische tests. Na afloop van het duel verklaarde hij tegenover Marca dat de situatie niet heel ernstig was, waardoor de hoop ontstond dat hij zondag zou kunnen aantreden tegen Barcelona. Ook de tests van vrijdag op Valdebebas waren positief. Zaterdagochtend voelde hij zich echter niet fit genoeg en verscheen hij niet op het veld.

Real Madrid verliest daarmee zijn grootste specialist tegen Barcelona. De Catalanen zijn het vierde historische slachtoffer van de aanvaller, met 11 tegendoelpunten. Benzema leverde bovendien tegen geen enkele club meer assists dan tegen Barça (10 stuks). Het is niet bekend hoe lang Benzema uit de roulatie is. Verwacht wordt dat hij na het interlandweekend weer aansluit bij Real, al bestaan er twijfels of hij zich überhaupt bij de Franse nationale ploeg gaat melden komende week voor de vriendschappelijke interlands tegen Ivoorkust (25 maart) en Zuid-Afrika (29 maart).

Ook Barcelona treedt niet op volle oorlogssterkte aan. Zeker is dat Sergiño Dest niet van de partij is. De voormalig Ajacied viel in de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray (1-2) geblesseerd uit en moest zich vervolgens van de spelersbus naar het hotel laten dragen door Gavi. Ook Gerard Piqué maakte de negentig minuten niet voor tegen de Turkse grootmacht. De centrumverdediger kwakkelt al langer met zijn fysieke gesteldheid. Verwacht wordt dat hij wel van de partij is tegen het elftal van Carlo Ancelotti. Dani Alves keert vermoedelijk terug in het elftal. De Braziliaan reisde niet af naar Istanbul, daar hij niet is ingeschreven voor de Europa League.