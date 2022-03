Patrice Evra staat aan vooravond van uiterst merkwaardige carrièreswitch

Zaterdag, 19 maart 2022 om 11:42 • Laatste update: 11:58

Patrice Evra staat voor een opvallende carrièreswitch. De voormalig verdediger van Manchester United heeft in een livesessie op Instagram bevestigd dat hij binnenkort de boksring induikt voor een gevecht met social media-ster Adam Saleh. Het gevecht vindt plaats op 30 april in The O2 arena in Londen en dient als voorproefje voor het gevecht tussen Martyn Ford en Sajad Gharibi, beter bekend als de Iraanse Hulk. Het wordt voor Evra zijn eerste gevecht als bokser sinds hij in 2019 besloot te stoppen als profvoetballer.

Evra is na zijn actieve loopbaan veelvuldig te zien als analist bij Sky Sports, maar heeft nu dus besloten om daarnaast de bokshandschoenen aan te trekken. Het wordt voor de Fransman, die het grootste gedeelte van zijn carrière voor AS Monaco en Manchester United speelde, zijn eerste gevecht als bokser. "Het gevecht vindt plaats op 30 april in de O2 Arena in Londen", verklapte Evra live op Instagram over het gevecht. "Ik heb mijn hele Britse familie nodig om hun liefde te tonen, niet alleen uit Londen, maar uit heel Verenigd Koninkrijk. Ik heb jullie nodig, want dit wordt echt te gek."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De carrièreswitch van Evra komt niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds hij in 2019 besloot zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen was hij veelvuldig te zien in de boksring om te trainen. Eerder dit jaar verklaarde hij in gesprek met Boxstar UK zijn liefde voor de vechtsport. "Ik kijk er enorm naar uit om mijn eerste wedstrijd te boksen, omdat ik altijd heel veel respect heb gehad voor mensen die boksen. Het gaat niet alleen om kracht, het gaat ook om strategie en techniek. Het is net een schaakspel."

"Waar ik het meest enthousiast over ben, is de trainingstechniek, omdat de manier waarop boksers trainen totaal anders is dan hoe voetballers trainen", aldus Evra. "Ik heb er heel veel zin in om hard te werken, mezelf uit te dagen en uit mijn comfortzone te komen. Ik zie het als een geweldige kans voor mezelf. Natuurlijk wil ik plezier hebben, zoals met alles wat ik doe, maar ik wil ook laten zien dat ik deze sport respecteer." Evra is niet de enige oud-voetballer die de ring instapt. Voormalig Tottenham Hotspur-middenvelder Jamie O'Hara neemt het op 2 april op tegen Kris Boyson.