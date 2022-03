Depay: ‘Ik zit bij de beste club ter wereld, het zou een beetje raar zijn’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 10:03 • Laatste update: 10:48

Memphis Depay maakt zich geen zorgen om zijn rol bij Barcelona. De aanvaller stond circa anderhalve maand aan de kant met een dijbeenblessure en zag hoe de club zich gedurende de winterse transferperiode met Ferrán Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang versterkte. Barcelona ging zonder de afwezige Depay ook langzamerhand beter presteren. In gesprek met Sierd de Vos van Ziggo Sport geeft de Oranje-international aan geen problemen te hebben met de extra druk dan wel concurrentie in het Camp Nou.

“Ik zit bij de beste club ter wereld. Het zou een beetje raar zijn als je geen concurrentie hebt”, benadrukt Depay, die in totaal zeven duels van Barcelona miste en op 27 februari tegen Athletic Club (4-0) zijn rentree maakte. Hij scoorde meteen als invaller en was een week later tegen Elche (1-2) matchwinner dankzij een rake strafschop. In de Europese tweestrijd met Galatasaray stond hij in totaal maar zeventig minuten binnen de lijnen en in de 4-0 zege op Osasuna circa zeventien minuten, zonder te scoren of een assist te geven.

“We zaten ook krap in de aanvallers. Dat kon je ook zien aan het begin van het seizoen. Vaak alleen voorin of met jonge jongens. Je speelt bij de beste club ter wereld en daar hoort concurrentie bij. Dat zorgt voor een hoger niveau, ook bij mij.” Depay, goed voor 10 goals en 2 assists in 26 officiële duels, erkent dat hij ‘op een vervelend moment’ geblesseerd raakte. “Dat was klote. Het heeft ook langer geduurd dan ik verwacht had. Nu ben ik weer fit en blij. Ik ben drie keer ingevallen, twee doelpunten. Ik moet weer ritme gaan krijgen en laten zien dat ik erin hoor. Ik denk dat ik dat wel goed kan.”

Barcelona treft Real Madrid zondag op een perfect moment: niet een van de laatste elf duels van de Catalanen ging verloren. De eerdere ontmoetingen met de aartsrivaal dit seizoen resulteerden echter in een nederlaag: 1-2 in LaLiga en 2-3 in de Spaanse Super Cup. “Hoe we van Real Madrid gaan winnen? We zijn in vorm. De teamspirit is supergoed. We hebben veel energie. Zo gaan we in ieder geval de wedstrijd in. We zitten in een goed ritme. Maar dat geldt ook voor Real Madrid”, benadrukt Depay.

Barcelona heeft op dit moment vijftien punten en een wedstrijd minder dan lijstaanvoerder Real Madrid. De achterstand op nummer twee Sevilla, dat ook een duel meer in de benen heeft, bedraagt vijf punten. De voorsprong van nummer drie Barcelona op de subtop is klein. Zo heeft nummer zes Real Sociedad maar vier punten minder dan los Azulgrana.