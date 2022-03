‘Ajax loopt daardoor honderd miljoen euro mis, ik vind niet dat dit zo hoort’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 08:28 • Laatste update: 10:38

Keje Molenaar betreurt de transfervrije aftochten van spelers bij Ajax. De technisch en juridisch adviseur van FC Volendam heeft nog altijd warme gevoelens voor de Amsterdamse club en ziet een positie in de Raad van Commissarissen absoluut zitten. “Dat André Onana, Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad en Danilo komende zomer, net zoals Brian Brobbey vorig jaar, uit hun contract lopen, is me een doorn in het oog”, verzucht de advocaat zaterdag in De Telegraaf.

“Je moet de club ook wat gunnen en niet alleen aan je eigen zakken en die van je zaakwaarnemer denken. Ze hebben allemaal bij Ajax het podium gekregen om zich te profileren. En zij gaan er alleen met de oogst vandoor. Ajax loopt daardoor honderd miljoen euro mis. Ik vind niet dat dit zo hoort”, benadrukt de schoonvader van Matthijs de Ligt. Het signaal dat Ryan Gravenberch afgeeft dat hij niet gratis vertrekt, vindt Molenaar mooi. “Hij onderkent dat Ajax hem deels heeft gevormd door de opleiding die hij heeft genoten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“En dan moet je iets teruggeven. Anders gaat de club eraan. Een goede transfer heeft Ajax nu eenmaal nodig om aan de top te blijven meedoen. Ik wil ook een oproep doen aan de spelers van alle clubs daarover na te denken”, stelt Molenaar. Owen Wijndal is in dat kader een recent voorbeeld. De verdediger verlengde zijn contract met AZ bewust met een jaar tot de zomer van 2024. “Ik had nog maar een eenjarig contract, dan loop je het risico transfervrij de deur uit te lopen. Maar ik heb hier zoveel meegemaakt en zoveel aan AZ te danken dat ik dat niet wil”, verklaarde de Oranje-international vrijdag.

Molenaar, 63, had ooit de ambitie om algemeen directeur van Ajax te worden, maar om uiteenlopende redenen kwam het er niet van. Een commissariaat ziet hij wel zitten. Hij weet namelijk niet of hij een directeurspositie fysiek en mentaal nog kan opbrengen. “Daar ben ik eerlijk in. En als directeur voetbalzaken moet je iemand hebben die over internationale contacten beschikt. Die moet alle telefoonnummers van de clubs en zaakwaarnemers hebben. Jordi Cruijff is in mijn ogen ideaal.”

Ajax slaagde er niet in om zich voor de kwartfinales van de Champions League te plaatsen, maar Molenaar vindt het desondanks positief dat de achtste finale het eindstation was. “Dat was tien jaar geleden volkomen ondenkbaar. Nu hadden we alle kans de kwartfinale te bereiken en in 2019 was de halve finale het eindstation.” Hij wijst erop dat de Europese elite toch wel onderling uitmaakt wie de Champions League wint. “Dat de Nederlandse clubs nu goed presteren in de Conference League is het Ajax-effect. Ajax heeft de lat hoger gelegd en de rest moet mee.”