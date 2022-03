Depay helpt Vilhena in Barcelona: ‘Hij is er als ik hem nodig heb’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 07:07 • Laatste update: 07:24

Tonny Vilhena geniet met volle teugen van het nieuwe hoofdstuk in zijn loopbaan: Espanyol. De club uit LaLiga huurde de middenvelder in januari van FK Krasnodar, met een verplichte optie tot koop. Het Rusland zoals Vilhena dat leerde kennen in Krasnodar, is niet meer. De ex-speler van Feyenoord had nooit gedacht dat het tot een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou komen. “Het Rusland dat de mensen nu zien, is niet het land dat ik heb leren kennen. Rusland was goed voor mij. (...) Ik heb nooit gedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren.”

Vilhena, 27 jaar, heeft inmiddels zeven duels voor het team van Vicente Moreno gespeeld. Zijn entree in een Europese topcompetitie is alles wat hij zich ervan had voorgesteld. “Dit is LaLiga, alleen maar voetbal, tiki-taka”, vertelt hij zaterdag in gesprek met De Telegraaf. “Elke club hier wil voetballen en heeft kwaliteitsspelers. Iedereen kan van elkaar winnen en dat maakt deze competitie zo mooi.”

De derde wedstrijd van Vilhena voor Espanyol was een speciale: de stadsderby tegen Barcelona (2-2). “In die week merkte je dat er écht wat op het spel stond, bij het stadion reden we de supporters met hun fakkels tegemoet. We hadden moeten winnen, maar Luuk de Jong kopte in de 96e minuut nog die 2-2 binnen. Die avond merkte je de verbondenheid hier. Het is een heel warme club en voelt ook echt als een kleine familie. Iedereen staat klaar om me te helpen.”

Ook Memphis Depay laat Vilhena zich snel thuis voelen in Barcelona. De twee kennen elkaar al sinds de Nederlandse jeugdelftallen. “We zijn altijd goed met elkaar gebleven en vrienden geworden", vertelt hij over zijn landgenoot, die sinds vorig jaar zomer het tenue van Barcelona om de schouders draagt. "We zijn een aantal keer uit eten geweest en ik heb nu via hem ook een Nederlandse juffrouw voor mijn Spaanse les. Hij is er als ik hem nodig heb.”

Een selectie voor het Nederlands elftal blijft in het achterhoofd. Hij speelde in totaal vijftien A-interlands. “Ik moet hier mijn voeten laten spreken, me daar op focussen en dan is het aan de bondscoach of hij me selecteert”, aldus Vilhena, die bij Krasnodar als linker-wingback in een 5-3-2-systeem speelde. Bij Espanyol heeft hij een vrije rol vanaf links in een 4-4-2-formatie. “De mensen denken nu dat ik een wingback ben, maar ik blijf een middenvelder. Ik kan daar wel spelen. Als een trainer mij daar nodig heeft: natúúrlijk! Maar alles begint bij hoe ik het hier bij Espanyol doe.”