Nieuwe paalbindactie in Engeland; ‘idiote fan’ velt grensrechter in Duitsland

Vrijdag, 18 maart 2022 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:41

Vrijdagavond hebben opnieuw twee incidenten plaatsgevonden met supporters. Bij de Premier League-wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Leeds United (2-3) probeerde een indringer zichzelf tevergeefs met zijn nek vast te binden aan een doelpaal, zoals een dag eerder ook al gebeurde bij Everton - Newcastle United. Bijna gelijktijdig gooide een supporter bij de Bundesliga-wedstrijd tussen VfL Bochum en Borussia Mönchengladbach van dichtbij een plastic beker bier op het hoofd van assistent-scheidsrechter Christian Gittelmannn, die aangeslagen op het gras ging zitten. "Een zeer gênante en bittere avond voor ons", zo schrijft Bochum op Twitter. "Een uiterst domme actie van een idiote fan."

Gladbach scoorde na een doelpuntloze ruststand in een tijdbestek van zeven minuten twee keer achter elkaar via Alassane Pléa en Breel Embolo: 0-2. Dat was blijkbaar moeilijk te verkroppen voor een Bochum-fan, die bier gooide richting grensrechter Gittelmann. De assistent-scheidsrechter ging korte tijd op het gras zitten en wreef met zijn hand over zijn geraakte achterhoofd, waarna hij aan scheidsrechter Benjamin Cortus aangaf niet gewond te zijn. De Duitse voetbalbond besloot dat de wedstrijd vrijdag niet meer afgemaakt zou worden.

?? VIOLENCIA EN LA BUNDESLIGA ? Se suspende el partido entre @VfLBochum1848eV y @borussia_es ?? El motivo: un aficionado lanzó un vaso que golpeó al árbitro asistente ? El encuentro se detuvo en el minuto 70pic.twitter.com/Ymy1UTCQjB — GOAL España (@GoalEspana) March 18, 2022

Bijna gelijktijdig vond dus ook in Engeland een incident plaats met een demonstrant, die de bizarre actie van een dag eerder bij Everton - Newcastle United (1-0) wilde imiteren. Zo ver kwam het echter niet, omdat de beveiliging de man al in zijn kraag vatte voordat hij zich met een tie-wrap aan de paal kon binden. De demonstrant kwam overigens met hetzelfde motief het veld op: om op te roepen te stoppen met olie.

Buiten dat incident kregen de supporters overigens een wedstrijd vol spektakel te zien, waarin Leeds een miraculeuze comeback volmaakte. Wolverhampton begon goed en kwam op voorsprong via Jonny, die profiteerde van wegglijden van Stuart Dallas: 1-0. Trincão leek the Wolves in blessuretijd van de eerste helft van zestien meter beheerst op rozen te schieten: 2-0. Alles veranderde kort na rust echter toen Raúl Jiménez met zijn tweede gele rood van het veld werd gestuurd vanwege een botsing met doelman Illan Meslier.

?????????? ???????? ??????! ?? De bezoekers buigen een 2-0 achterstand om in een 3-2 voorsprong op bezoek bij Wolves: Luke Ayling maakt de derde ?#ZiggoSport #PremierLeague #WOLLEE pic.twitter.com/iZU49w556r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 18, 2022

Leeds zette vol de aanval in en kwam razendsnel op gelijke hoogte. Luke Ayling schoot op de paal, waarna Jack Harrison binnentikte: 2-1. Rodrigo omspeelde doelman José Sa handig en kon vervolgens binnenlopen: 2-2. Het was toen pas de 66ste minuut, maar Leeds had tot aan de blessuretijd nodig om de winnende te forceren. Die kwam op naam van Ayling, die de bal oppikte in een druk strafschopgebied en niet twijfelde: 2-3. Voor Leeds, dat tegen degradatie strijdt, zijn het drie zeer welkome punten.