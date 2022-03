Sarr legt met eerste doelpunt basis voor eerste zege Heerenveen in 2022

Vrijdag, 18 maart 2022 om 21:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:09

De eerste overwinning van SC Heerenveen in 2022, en sinds december vorig jaar, is eindelijk een feit. De kwakkelende Friezen, die recentelijk een dramatische serie eindelijk een halt toeriepen, waren vrijdagavond in het eigen Abe Lenstra Stadion te sterk voor Heracles Almelo: 2-0. Amin Sarr was na een uur spelen in Friesland de speler die de ban brak namens de middenmoter met nu 30 punten uit 27 wedstrijden. Het was zijn allereerste doelpunt namens de thuisspelende club. In de slotfase bepaalde Nick Bakker de eindstand op 2-0. Heerenveen staat dankzij de langverwachte zege nu drie punten boven Heracles.

Na een indrukwekkende minuut stilte voor voormalig PEC-voorzitter Gaston Sporre werd er afgetrapt in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen toonde in de eerste helft aanvallende intenties, zonder dat de ploeg van interim-coach Ole Tobiasen echt gevaarlijk werd tegen Heracles. Rami Kaib probeerde in minuut 28 een ploeggenoot te bereiken met een voorzet vanaf links, maar doelman Koen Bucker plukte de bal makkelijk uit de lucht. Bilal Basacikoglu zorgde luttele minuten later voor het eerste gevaar namens Heracles met een schot dat maar net naast het doel van Heerenveen verdween. De 0-0 tussenstand halverwege was uiteindelijk geen verrassing.

Heerenveen doet hele goede zaken door te winnen van Heracles ??#HEEHER pic.twitter.com/3yiX4amM3i — ESPN NL (@ESPNnl) March 18, 2022

In de 57ste minuut werden de vuisten van doelman Erwin Mulder getest door een schot van Luca de la Torre. Slechts twee minuten later viel het openingsdoelpunt aan de andere kant. De fysiek sterke Sydney van Hooijdonk bediende met een balletje opzij Sarr, die vervolgens voor het eerst kon juichen na een doelpunt in het shirt van Heerenveen. Zijn schot van binnen het strafschopgebied leek niet heel hard, maar kon desondanks niet worden gekeerd door Bucker. De moegestreden Van Hooijdonk, zo belangrijk bij de 1-0 van Sarr, werd in de 82ste minuut naar de kant gehaald. Anthony Musaba loste de gehuurde aanvaller af voor de resterende acht minuten. Kort daarna dacht Sinan Bakis de 1-1 te hebben gemaakt voor Heracles, maar de aanvaller deed dat in buitenspelpositie. De treffer werd dan ook geannuleerd door de arbitrage.

Er viel in de slotfase nog een doelpunt in Heerenveen en die kwam op naam van Bakker. De centrale verdediger tikte binnen nadat een vrije trap van de thuisploeg in minuut 88 bij hem terechtkwam: 2-0. Heerenveen kwam daarna niet meer in de problemen en boekte zo eindelijk de eerste overwinning van na de winterstop. Voor Heracles waren de druiven zuur op Friese bodem, een kleine week na de bloedeloze en oersaaie 0-0 op eigen veld tegen Vitesse.