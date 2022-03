Rafael van der Vaart schiet de bal uit woede richting Deense raddraaiers

Vrijdag, 18 maart 2022 om 21:11 • Rian Rosendaal

Een zeer vervelende avond voor Rafael van der Vaart als interim-trainer van Esbjerg FB. De assistent, die samen met Michael Kryger de honneurs waarneemt na het ontslag van hoofdtrainer Roland Vrabec, zag het thuisduel met Lyngby BK (0-3 nederlaag) tot tweemaal toe gestaakt worden. Er werd onder meer vuurwerk op het veld gegooid en de woedende Van der Vaart ging hoogstpersoonlijk verhaal halen bij de rellende supporters van Esbjerg.

Na de 0-3 van Lyngby in de tweede helft en de tweede keer dat er met vuurwerk werd gegooid, was de frustratie bij Van der Vaart bijzonder groot, zo meldt de Deense journalist René Schröder via Twitter. "Lelijke scènes uit Esbjerg: De wedstrijd tegen Lyngby wordt voor de tweede keer onderbroken vanwege kanonschoten op het veld, gestuurd vanuit de hoek met de hardcore supporters. Assistent-trainer Rafael van der Vaart reageert door een bal tegen de fans aan te schieten. De spelers doen een protestactie in de laatste twee minuten. Gestoord", zo schrijft Schröder vrijdagavond.

Grimme scener fra Esbjerg: Lyngby-kampen afbrudt for anden gang pga kanonslag på banen - afsendt fra hjørnet med de hardcore fans. Assistenttræner Rafael van der Vaart responderer med at tyre en bold op imod fansene. Spillerne i protestaktion de sidste to minutter. Vanvittigt. — René Schrøder (@SchroderBold) March 18, 2022

Na de tweede hervatting hadden de spelers van Esbjerg en Lyngby er door de ongeregeldheden op de tribune duidelijk geen zin meer in. Niemand deed meer wat en demonstratief werd er gewacht op het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Na 36 minuten spelen lag het spel eveneens stil door vuurwerk dat op het veld verscheen. Het Deense medium Bold heeft geen goed woord over voor de wanordelijkheden tijdens het duel en men spreekt zelfs van 'schandaalscènes' in Esbjerg. Van der Vaart staat na de pijnlijke thuisnederlaag op de teleurstellende tiende plek met zijn elftal en de degradatiezorgen zijn weer een stukje toegenomen voor de club uit de tweede divisie in Denemarken.