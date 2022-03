UEFA gewaarschuwd: Feyenoord moet mogelijk zonder fans naar Praag

Vrijdag, 18 maart 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Feyenoord moet rekening mee houden met een uitwedstrijd in de Conference League tegen Slavia Praag zonder uitpubliek, zo meldt RTV Rijnmond. Na 'ongeregeldheden' vorige week donderdag op bezoek bij Partizan (2-5 winst) gaat de UEFA de voorwaardelijke straf van het spelen van een Europees uitduel zonder supporters mogelijk omzetten naar een onvoorwaardelijke straf.

De rapporteur van de UEFA heeft melding gemaakt bij de voetbalbond van incidenten rond de uitfans van Feyenoord in Belgrado, weet de regionale omroep. De supporters van de Rotterdamers staken fakkels af en er zouden ook 'andere ongeregeldheden' zijn geweest. Mocht de UEFA het vergrijp zwaar genoeg vinden, dan moet Feyenoord naar Praag afreizen zonder zijn trouwe aanhang.

Feyenoord heeft een voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar staan naar aanleiding van eerdere incidenten met de supporters. Die werd opgelegd vanwege het afsteken rond de uitduels tegen Union Berlin en Slavia eerder dit seizoen. Feyenoord speelt in de kwartfinale opnieuw tegen Slavia, nadat de twee clubs elkaar ook al troffen in de groepsfase. Met een 2-1 zege in De Kuip en een 2-2 gelijkspel in Tsjechië kwam Feyenoord daar goed uit.