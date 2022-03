Berghuis onthult bijzondere band bij Ajax: ‘Lachen hoe hij mijn naam zegt’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 20:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:46

Steven Berghuis heeft bij Ajax een bijzondere band met collega-aanvaller Antony, zo onthult de buitenspeler annex middenvelder vrijdag in Inside Ajax van Ziggo Sport. De dertigjarige Ajacied geniet van het spel en de acties van zijn negen jaar jongere ploeggenoot in Amsterdam. Berghuis moet daarnaast altijd lachen om de manier waarop Antony zijn achternaam probeert uit te spreken.

Berghuis krijgt tijdens het interview de vraag om de bijzondere klik met Antony te omschrijven. "Ik weet niet. We zijn toch twee liefhebbers en linkspoten. Ja, ik moet altijd lachen hoe hij mijn naam zegt: Berhaus", onthult Berghuis met een glimlach op zijn mond. "Steven Berhaus. En dat zijn wel leuke dingen. Het zijn mooie dingen ook." De veelzijdige speler van Ajax is daarnaast complimenteus richting aanvoerder Dusan Tadic, in de ogen van Berghuis een echte professional die nog elke dag beter probeert te worden.

Steven Berghuis heeft een goede band met Antony, waar hij van geniet als collega-vleugelaanvaller.

"Ik heb ook gewoon het voorrecht gehad om gewoon heel goede spelers te zien. En in de kleedkamer te zitten met grote spelers en te kijken hoe zij dat doen. Ik speel nu met Dusan", verwijst Berghuis naar zijn samenwerking met Tadic. "Ik denk dat jongens dat al heel veel hebben gezegd, maarja daar leer ik ook nu nog van. Hoe hij sommige dingen aanpakt in zijn voeding en in zijn oefeningen, en in zijn rust. Zijn discipline, het maakt niet uit wanneer en welk tijdstip. Hij doet altijd zijn oefeningen en altijd zijn programma", benadrukt de geïmponeerde Berghuis.

"Hij is altijd bezig en zal nooit wat missen Dat is wel iets dat ik meeneem: constant zijn in de dingen die je doet." De verslaggever van Inside Ajax merkt vervolgens op dat Tadic er nog steeds heel fit uitziet. "Hij ziet er heel fit uit, ja", beaamt de Ajax-aanvaller. "Hij trekt niet voor niets dat shirtje uit", krijgt Berghuis vervolgens te horen bij beelden van Tadic die zijn lijf toont als hij zijn shirt in het vak van meegereisde Ajax-supporters gooit. "Nee, nee. Daar werkt hij elke dag voor. Dat komt niet aanwaaien", aldus Berghuis.

