‘Quincy Promes is de baas: hij zorgde meteen dat iedereen in Rusland blijft’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 19:51 • Jeroen van Poppel

In Rusland klinkt voorlopig geen kritische noot over Quincy Promes. In tegendeel zelfs, want de dertigjarige sterspeler van Spartak Moskou wordt door teammanager Artem Rebrov de hemel in geprezen om zijn rol bij de Russische topclub. "Hij verliet Spartak als een leider op het veld, maar is teruggekomen als de baas in de kleedkamer", zegt Rebrov tegenover Sports.ru.

Rebrov kent Promes al jaren, want de 38-jarige oud-doelman stond zelf onder de lat bij Spartak gedurende de eerste periode van de ex-Ajacied in Rusland (van 2014 tot 2018). Sinds de winter van 2021 is Promes weer terug bij Spartak en voorlopig is hij niet van plan om weer te verkassen. "Toen hij hier arriveerde heeft hij gezegd dat hij Spartak niet zal verlaten voordat hij kampioen is geworden", aldus Rebrov. Dat gaat dit seizoen in ieder geval niet lukken, want Spartak staat zeer teleurstellend negende.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne stelde de FIFA onlangs een 'buitengewone transfermarkt' in, waardoor buitenlandse voetballers tijdelijk kunnen vertrekken uit Rusland. Een aantal spelers maakten daar gebruik van, maar niet bij Spartak. "Quincy heeft een belangrijke rol gespeeld in het kalmeren van zijn teamgenoten in deze lastige situatie. Zoals ik het heb begrepen, heeft hij meteen gesprekken gevoerd om iedereen te overtuigen hier te blijven. Hij zei dat we ons moesten focussen op het voetbal, en de president heeft de spelers ook enkele garanties gegeven."

Promes had ook weinig aanleiding om te vertrekken, nadat onlangs naar buiten kwam dat de vleugelspits in getapte telefoongesprekken zijn vermeende poging tot moord op zijn neef bekend heeft. In de Russische pers wordt daar echter met geen letter over geschreven. "Promes weet echt verantwoordelijkheid te nemen en mensen te leiden", zegt Rebrov. "In zijn eerste periode kon het hem niet zoveel schelen wat er gebeurde, maar nu kan hij zijn teamgenoten echt uitschelden als ze te laat komen. Iets van: 'Kom eens wat vroeger, waarom ben je zo laat?!'" Promes voelt zich helemaal thuis in Rusland. "Hij spreekt de taal ook min of meer. Ik herinner me dat hij in het begin tegen mij zei: 'Fans komen naar me toe, maar ik wil kunnen begrijpen wat ze zeggen.'"