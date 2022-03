‘Waarom gaat Slot zo met mensen om? Hij wordt als een kleuter neergezet’

Valentijn Driessen vindt dat John de Wolf door Arne Slot 'als een kleuter' is neergezet. De journalist van De Telegraaf begrijpt niet waarom de trainer van Feyenoord donderdag tegen Partizan (2-1 winst) constant met De Wolf aan de telefoon hing. Slot was zelf afwezig in De Kuip vanwege een coronabesmetting. "Waarom doet Arne Slot dat?", vraagt Driessen zich af in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens Driessen was het totaal onnodig dat Slot zijn assistent-coach vanuit huis van instructies voorzag. "Ze kunnen het na die 2-5 overwinning toch ook wel zonder de telefoon van Arne Slot over de streep trekken? Dan kun je toch in de rust bellen? Dan zit daar het grote Feyenoord-icoon, John de Wolf, met zijn telefoon aan zijn oor... 'Ja, Arne, nee Arne, moeten we het zo doen?' Dan moet Arne toch ook weten: zo ga je niet met mensen om. Je wordt als een kleuter neergezet."

Driessen vindt dat Slot verstandiger met de situatie had moeten omgaan. "Je kunt het wel doen, maar doe het niet op deze manier. Of alleen in de rust, joh... Die gasten uit Belgrado konden er werkelijk geen hout van en je staat 5-2 voor. Als je twee keer gas geeft vliegen ze erin, ongelooflijk." Feyenoord won inderdaad ondanks de vele afwezigen tamelijk eenvoudig met 2-1.

Het viel Driessen op dat de rol van De Wolf tijdens het duel met Partizan sowieso niet groot was. "Ik vroeg na afloop aan John de Wolf of dit nou eigenlijk het succes was van John de Wolf, of van Sipke Hulshoff', doelt Driessen op de andere assistent van Slot. "Want de enige die langs de lijn stond was Sipke Hulshoff. Dan gaat hij zich natuurlijk in allerlei bochten wringen..."